Si la realidad de Chile se viese solo en números y en promedios es difícil entender la poca popularidad y rechazo que tiene el actual gobierno, pero si ampliamos la mirada hacia otras áreas -especialmente las Ciencias Sociales- se puede entender el fenómeno.

Una de estas aristas es la comunicación, sería muy amplio el analizar los errores comunicacionales en los que ha incurrido el gobierno, desde el informe del Big Data pasando por la comunicación de riesgo. También a nivel local hemos observado lo mismo, desde el no aceptar preguntas en las primeras vocerías del Covid, a los 14 días de retraso en la entrega de los resultados de los test PCR, entre otros tantos.

Este jueves las explicaciones dadas tanto por el ministro de Salud Enrique Paris como a nivel local por el Seremi Pablo Ortiz sobre el quiebre de stock de vacunas son entendibles. Es cierto que por diversos motivos la producción mundial de vacunas se ha visto estresada y que el proceso que se ha llevado en Chile ha sido extraordinario, solo cabe ver las pocas vacunas que hay en países vecinos. Entonces ¿para que entrar en este problema?, más aún cuando fácilmente se hubiese prevenido si las mismas explicaciones hubiesen sido dadas antes de que el problema explotara ya que ante la baja de llegada de vacunas se podía proyectar que no alcanzara a la demanda y no aparecer respondiendo, defendiéndose, como pillados en una falta. Es entendible la molestia de quienes acudiendo al llamado de las autoridades llegaron hasta centros de vacunación e incluso realizan filas de gran duración y por un papel pegado en la reja o por una publicación en redes sociales se enteran que no quedan vacunas.

Al mismo tiempo es poco justificable que el envió diario de los informes de Covid por parte del equipo de comunicaciones de la delegación presidencial este sufriendo una notoria demora y recurrentes errores a los que no estábamos acostumbrados cuando esto estaba a cargo de la extinta intendencia. Es cierto que los equipos de Delegado Presidencial son menores a los que tenía cuando eran intendente, pero los equipos comunicacionales de las seremias y los servicios dependientes del gobierno siguen siendo los mismos. El que no se sea capaz de coordinar este simple acto, presentándose apoyo entre diversos equipos (donde cabe señalar que especialmente en el Servicio de Salud laboran numerosos profesionales de las comunicaciones) es solo una muestra de las faltas de coordinaciones del gobierno que en parte han sido culpables de la actual situación reputacional que viven. Lo mismo cuando vemos que ayer en las vocerías locales sobre el COVID no existen micrófonos para poder realizar preguntas en la transmisión realizada por la Delegación Presidencial, un gran retroceso que nos recuerda los conflictos generados cuando a la llegada de la pandemia a nuestra región desde la intendencia intentaron evitar que los periodistas hiciésemos preguntas en estas vocerías.

Luis Fernando González V

Sub Director.