Denis Muñoz, docente UNAB, ingeniero comercial, Magister en Economía Aplicada

Para nadie es un misterio que los precios vienen subiendo con fuerza en varios sectores de la economía afectando en forma importante el poder de compra de los consumidores, estos se debe a una combinación entre una fuerte reactivación económica en Estados Unidos y China, la cual genera un gigantesco apetito por las materias primas, junto con la reapertura de las economías, donde la demanda arremete con fuerza después de estar confinada por un largo periodo. Con estos ingredientes la producción no puede seguir el ritmo y ello el alza.

Una pregunta importante para los ciudadanos es ¿Retornarán a los niveles anteriores? Dependerá del tipo de mercado que estemos analizando, ya que encontramos mercados donde existe una alta concentración, poder de fijar precios arbitrariamente y riesgo de colusión, mientras otros mercados son mucho más competitivos y las empresas no tienen poder para fijar precios. Es sabido que en los mercados que existe mucha concentración y las empresas tienen poder de mercado, los valores tienden a ser más rígidos a la baja, esto quiere decir que si subieron por alguna razón las empresas no los bajaran, ya que ellas los fijan y no tienen un incentivo para hacerlo. Este es el caso de farmacias, supermercados, retail, telefonía, automóviles, etc.

Por otra parte, en los mercados donde son muchos vendedores, cada vendedor tiene un tamaño pequeño con respecto al total y tienen menos poder de fijar precios, así, la competencia entre empresas florece, lo cual permite que los precios pueden regresar a los niveles anteriores o al menos disminuir, este es el caso de las ferias libres, comercio ambulante, negocios de barrio, entre otros comercios pequeños.

La inflación puede ser perjudicial para la distribución de la riqueza, porque a través de precios se puede traspasar riqueza desde la clase media a los niveles más acomodados. ¿Cómo ocurre esto? Porque el dinero tiene un valor relativo. Por ejemplo, si una gran empresa que vende materiales para la construcción sube sus precios, el dinero que pertenece al comprador vale menos, pero quien vende recibe un ingreso mayor. En este sentido, preferir mercados menos concentrados y con menos poder de fijar precios, no solo fomenta una mejor distribución de la riqueza, sino que también puede cuidar el bolsillo del consumidor.