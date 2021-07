POR: MARCELA REYES GENERAL

Educadora de Párvulos y jefa de carrera

Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° básico

CFT Santo Tomás Rancagua

Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: “VEO VEO”

Estoy segura de que se acordarán de su infancia con este juego, ya que estarán de vacaciones y lo más factible que salgan a nuevos lugares.

Con este juego potenciamos la atención, la estructuración de oraciones, la compresión y la unión de ideas para hacer un todo. Ellos también pueden realizar el juego dependiendo su edad.

Comienza el juego:

La idea es observar y escoger algo que esté al alcance de la vista de los niños y adultos.

Tienen que ir describiendo características del objeto o animal, para que el niño vaya uniendo información, observe y descubra.

ACTIVIDAD 2: “PINTANDO SOBRE PIEDRAS”

Esta alternativa es para otro día de paseo, al río, al cerro o al campo, que es una buena posibilidad, ya que no anda mucha gente.

Con la actividad desarrollan la motricidad fina, coordinación óculo-manual, creatividad y sociabilidad, además del lenguaje al describir sus obras de arte, las pueden poner en el marco que soportan las ventanas, en el jardín o en los maceteros. Les aseguro será una linda actividad.

Manos a la obra: