TEBNI PINO

Vivir la infancia en un pueblo chico no tiene comparación. Doñihue, ese pequeño pueblo de la región de O´Higgins no tenía ninguna calle pavimentada cuando el tren ‪de las 23:00 que todos los días hacía el recorrido Rancagua-Coltauco frenó su lento transitar y de allí bajó mi padre y la familia, trasladado por el servicio de Registro Civil para hacerse cargo de la oficina comunal. Corría el año 1954 y un humilde carretón necesitó tan solo dos viajes, para llevar las sillas y mesa de mimbre, además de las camas y algunos utensilios de cocina.

Y fue tal vez porque los vehículos levantaban polvo, por el pueblo corría una acequia hasta en la calles principales, ocasión en que todos los chicos de la calle Delfín Carvallo (y de otras, creo), teníamos una regadera fabricada por las hábiles manos de Miguelito Tobar, inventor de cuanta cosa se le ocurría y que casi le cuesta la vida cuando, seducido por la imaginación, cuentan, fabricó un par de alas que no lo sustentaron en su vuelo desde el techo de su taller, con el resultado de varias costillas fracturadas.Tierra de chamantos que hasta los días actuales le dan fama a nivel nacional, en Doñihue convivían barrios en todo su rededor. California, Rinconada, Camarico, Cerrillos y otros menores pero no menos importantes en donde el orgullo y razón de peleas de curados, dividía a los doñihuanos en equipos de fútbol que los representaban pero que transcurridos algunos años fueron limando asperezas para formar un equipo intercomunal que ganó un campeonato en Los Ángeles y llenó de alegría no solo a los hinchas del deporte como a todo un pueblo orgulloso tras el tanto obtenido por el Yoyo Morales, delantero de hábil y reconocido talento.Pero el gol me lo perdí porque cuando el partido estaba casi terminando, el masajista de ese seleccionado, Julio Contreras, me pidió que corriera hasta el camarín a buscar una crema para aliviar los calambres por lo que se esperaba, iría a un alargue y que el derechazo de Morales no solo se salvó a toda una comarca, sino que además llenó de gloria a los deportistas de Lo Miranda, Coinco, Doñihue y Coltauco en una tarde de gloria recordada hasta los días de hoy.

Doñihue, sin embargo, no solo era la tradición chamantera o el chacolí. La fama pueblerina, en las décadas del 50, 60 y 70 estaba marcada por el aguardiente clandestino hecho en destilerías de las que todos tenían conocimiento pero que la solidaridad de su gente impedía a Carabineros o Impuestos Internos encontrar. De esta forma, la actividad de productores y vendedores del brebaje se intensificaba en época de Navidad para preparar cola de mono, para lo cual recurrían a las más intrépidas maneras para trasladarlo a Rancagua o Santiago. Entre ellas, la “cutra”.

La cutra era una simple cámara de camión previamente “curada” con el mismo aguardiente para eliminar el sabor a goma, vulcanizada en ambas puntas con un pequeño gollete donde se colocaba una coronta de choclo amarrada de la manera más artesanal posible. De esta forma y guardada en sacos harineros, no era difícil para la policía descubrirlas en las micros pues bastaba solo el hundir de un dedo para su decomiso. ¿Los dueños de los sacos con aguardiente? Desaparecían o miraban por la ventanilla maldiciendo su mala suerte.

TIERRA DE PERSONAJES Y PERSONALIDADES

Creo que pocos sabían su nombre pero todos le llamábamos don Chindo Arriagada. Su esposa (creo que se llamaba Elba), hacía los más exquisitos panes amasados de que se tuviera conocimiento y no eran pocos los minutos que domingo a domingo nos obligaba a hacer una larga fila para comprarlo calentito, unidades que bajaban en cantidad antes de llegar a casa. Don Chindo, por su lado, era famoso por sus prietas, arrollados y perniles que vendía también en su vieja canasta, sólo que avanzaba muy poco pues era virtualmente atacado por los compradores.

Lo que entre tanto ninguno de los niños podrá olvidar es el cine que graciosamente doña Irene Ramírez, directora de la Cruz Roja, llamaba de “biógrafo”. Programado para funcionar solo los domingos al final ‪de la tarde, el cine era un galpón con techo de fonolas, paredes frágiles que obligaban a más de un espectador llevar su brasero para paliar el frío invernal.

¿Las películas? Casi siempre mexicanas, al punto que sabíamos más de la historia del país del norte que la propia. Nuestros héroes entonces eran, ‪Luis Aguilar, Miguel Aceves Mejías (con su clásico mechón blanco), Pedro Armendáriz y, por supuesto, los personajes que estos representaban y, entre ellos, nuestro favorito: Pancho Villa.

También las películas de “cogoy” (cowboy) que Juan Blanco, el lustrabotas del pueblo seguía con verdadera admiración y de quien se decía quería ser John Wayne cuando creciera. O bien otras películas en donde el bolero era el rey del cancionero y que Delicio González cantaba con verdadera pasión cuando se dejaba caer sin invitación (aunque nunca rechazado) en cualquier celebración de matrimonio o bautizo pues, si a la fiesta alguien no podía faltar, era precisamente Delicio.

Pero… volvamos al cine. Casi siempre sin dinero para pagar la entrada, la angustia al aproximarse el inicio de la película estaba marcada por la música del Séptimo de Línea que presagiaba perderse la “serial” que la semana anterior había dejado al “jovencito” colgado de una rama en un precipicio.

Era entonces el momento de sacrificar a unos de los muchachos del grupo que con paciencia de santo, se disponía a conversar con doña Irene su tema favorito. Su pasado de profesora, con historias que de tanto repetidas, éramos incluso capaces de contradecirla o corregirla, pero que, entusiasmada, olvidaba por algunos segundos mirar a quienes a esa altura ya corríamos en la oscuridad del galpón.

Hubo, entre tanto, un hecho que llamó incluso la atención de los medios de comunicación de la época. Un camión fudre, cargado con vino de una marca reconocida, se hundió con el viejo puente de madera que llevaba a Coinco, y que, casi en un vía crucis, los doñihuanos, expertos bebedores, corrían a llenar chuicos y damajuanas trasladándose en carretillas o a lomo de burros. Fue a raíz de ese hecho que llegó un periodista enviado por un diario de Santiago pues se decía que, además de la silicosis, la cirrosis era una de las principales causas de muerte en el pueblo. Mi padre abrió entonces los libros de inscripción de defunciones y se constató que más del 60% había tenido la razón de su deceso el alto consumo de vino, chacolí o aguardiente… y el otro 40%, escribió el profesional, con mucha gracia, atropellado por intentar cruzar la calle ebrios.

Los veranos, entre tanto, eran para los muchachos un verdadero drama. Primos, amigos, parientes de Santiago, se dejaban caer en masa y evidentemente atraían la atención de nuestras muchachas, encantadas con la ropa a la moda, bien escaso en Doñihue y toda la “labia” expuesta en meses de conversaciones en la plaza o bailes (escasos, por cierto), se iban río abajo ante la presencia de los lolos foráneos.

Y era el río Cachapoal nuestro mejor aliado. Premunidos con trajes de baño confeccionados por mano de nuestras madres, debíamos competir con los “extranjeros” cuyos “Jantzen”, además de bien hechos, nuevamente ganaban la mirada de las muchachas. “¿Sabes nadar en aguas correntosas?” y la respuesta invariable de los visitantes era siempre la misma. O casi. “Por supuesto. Compito por tal o cual equipo de natación en Santiago”.

La idea, entonces, era llamarlos a cruzar un brazo del río, debiendo, en nuestros casos, dar el “guatazo”, evitando con ello que la corriente nos llevara lejos de nuestros propósitos. Acto seguido, era la oportunidad de los santiaguinos que, ignorando la fiereza de las corrientes, nos imitaban, saliendo casi ahogados, 20 metros río abajo, cuando no tratando de agarrarse a una piedra o gancho de árbol pues los remolinos (que evidentemente desconocían), los llevaban al ridículo y con ello la retomada de nuestro protagonismo en estas historias de amor de verano.

Fue también en la época de nuestra juventud que se empezaron a realizar los carnavales. Candidatas a Reina que representaban a los clubes deportivos fueron siempre ganadas por las representantes del Juventud Doñihue cuyo presidente, Antonio Espinoza, un personaje de reconocidos recursos económicos, esperaba hasta el último cómputo para extender un cheque que garantizaba un año de burlas y que no siempre se traducían en el campo de fútbol, enemistad que poco a poco fue desapareciendo.

Llegaron por aquella época los tiempos de la Nueva Ola y las giras que realizaban los actores que en sistema de radioteatro daban vida a la “Residencial La Pichanga” y otros. La publicidad, entre tanto, era hecha por un sistema rudimentario de alto parlantes en una camioneta (para nosotros gigante) que prestaba Piruco Martínez y que Chardo Ortega manejaba como si fuera su bicicleta. El problema es que Chardo contaba con no más de 15 años y documentos para manejar eran aún una quimera.



Pero estamos hablando de Doñihue, donde todo el mundo se conocía y cuyo cuerpo de Carabineros hacía vista gorda ante la ausencia del documento pues lo importante era llenar el teatro de la Cruz Roja y permitir con ello el sustento de remedios y artículos de curación para tratar los no menos innumerables casos de peleas callejeras, casi siempre resultantes de disputas deportivas.

Otro tema de discusiones lo eran, ¿por qué no? las elecciones para alcalde y regidores. Uno de ellos le pidió siempre a mi padre que le escribiera a máquina sus discursos, los que guardaba con celo y cuidado pues, según propia confesión, “podrían servir para otra campaña”. Quiso sin embargo que en una proclamación, tarde de lluvia y viento como eran propios de los inviernos de esas épocas, la gente se guarecía en la panadería o la carnicería en frente al kiosco donde escucharían la proclama y el candidato en cuestión, seguramente no habiendo leído el discurso guardado hacía ya un tiempo, se acerca al micrófono e inicia sus palabras: “En esta tarde primaveral…”, generando la risotada general y las burlas que se tradujeron meses más tarde en una derrota inesperada y muy comentada por los electores.

Doñihue es también la tierra de uno de los mejores profesores que dio la tierra. Enrique Figueroa, maestro egresado de la Escuela Normal Abelardo Núñez. Pedagogo por excelencia, don Enrique, formador de varias generaciones era además un excelente deportista, con conocimientos de botánica, música, historia, dibujante excelso a la hora de realizar los cuadros con que se apoyaba en su versión del Combate Naval de Iquique, además de formador del primer grupo scout del pueblo.

Tenía también en su haber, la responsabilidad y el respeto como característica que lo destacaba entre sus pares. Alumno que llegara con 15 minutos de atraso debía esperar otros 15 antes de ingresar a la sala. Quiso sin embargo que el destino le diera una lección. Atrasado él mismo, quiso entrar a la sala luego de su retraso pero Aldo, mi hermano, que si bien no estaba matriculado pero que iba igual que el resto a participar de las clases, viendo que se trataba del profesor, le cerró la puerta en sus narices y lo obligó a esperar el tiempo más o menos similar al perdido por el atraso. Lejos de enojarse, felicitó al alumno pues siempre supo que el mejor ejemplo debía ser dado por él mismo.

Tiempos inolvidables de una época inolvidable. Tiempos de Pedro Jara, “el Sandro chileno”, cuya inventiva competía ferozmente con Miguelito Tobar y que en una mañana de sol llamó a las autoridades para conocer su invento, un cohete que sería capaz de llegar a la luna y que, luego de encendido, dejó a todo el mundo con la cara tiznada producto de los elementos químicos con el que competiría en audacia con Julio Verne.

Tiempos del carretón de Moena, que trasladaba a modo de flete a quien quisiera contratar sus servicios con un caballo que le dio fama por su flaqueza.

Tiempo de pan de “Lucho panadero”, que se dio maña para educar a sus hijos “a punta de huascazos y más de 20 caballos en más de 50 años” llevando el alimento a todos los rincones del pueblo.

Tiempos de “Pancho Negro” (Francisco Gálvez), sin duda un muchacho que hoy estaría en la selección nacional de fútbol, disputando con los mejores de su generación pero que su amor por sus abuelos lo mantuvo siempre a su lado pues entendía que sin él sus viejitos podrían morir de angustia.

Tiempos del “Perro”, Renán Carrasco, portero del Deportivo Doñihue, que disputaba en calidad con Pancho Aguirre, arquero del archi rival Juventud Doñihue, cuya figura desgarbada, alto y delgado engañaba a cualquier delantero pero que ignoraban de su plasticidad y liderazgo en el equipo de sus amores.

Tiempos de un pasado escrito en los boliches y restaurante donde reinaban la Chepita, el Cachito, Benjamín Acevedo, el oro y también el “Club Radical”, claro, uno de los lugares favoritos en donde la política quedaba fuera de las puertas de acceso porque lo importante era la democracia, pues su concesionario (¿dueño) Froilán Fuenzalida no lo hubiera permitido jamás. También de los Bastías y el hotel frente a la estación de ferrocarriles, y de cuanto clandestino que no tenían nombre pero que mantenían los mejores chacolís y mostos de la tierra.

Tiempos del doctor Sanhueza y su sabiduría entrañable, su disposición para atender aunque no hubiera dinero para pagar la consulta, con recetas expedidas y que invariablemente el farmacéutico Hidalgo intentaba cambiar por otros en una disputa científica acerca de la capacidad de recuperación de los enfermos. El mismo médico que después de años de vista cada vez más escasa decide viajar a España y operarse. El mismo que con lágrimas en los ojos contaba la belleza de los cerros y su verdor ya casi olvidados pues para él estos, los cerros, eran solamente una sombra oscura.

Tiempos de la única dentista, Alicia Carrasco, que en un acto aún no entendida por este “escribidor”, recibió de regalo una tapadura de oro que seguramente se fue junto a un pan de huevo adquirido en la panadería nueva de don Julián Valle.

Tiempos del “Almacén de los Carrasco” donde se deshacían en buenas atenciones los hijos del dueño junto a sus eternos vendedores, Rigoberto Valdivia, el flaco Tobar, don Daniel Aguirre, cuya función de contador (el único del pueblo), dividía su trabajo para con habilidad hoy imposible de superar, nos regalaba harina tostada con azúcar rubia en un papel café que más parecía una empanada.

Tiempos de “la sucursal”, almacén atendido por don Daniel Fernández, que con solo tres dedos conseguía envolver los tradicionales 10 pesos de harina tostada con azúcar rubia en una especie de empanada de color café que en más de una oportunidad era soplada en la cara del que la portaba.

Tiempos del alcalde Óscar Sobarzo, el “compañero” siempre dispuesto a escuchar a electores o detractores pues, al igual que los muchos políticos de pueblo, valía por su disposición a “hacer el bien sin mirar a quien”.

Tiempos del capitán Mario Jaque, el más culto, inteligente y querendón entre sus pares, capaz de recordar pasajes enteros del libro Corazón de Edmundo de Amici. El mismo que nos obligaba a sujetar una moneda entre los dedos para dispararle con su famosa escopeta Mosber y hacerla saltar porque si de puntería se trataba, don Mario no erraba un tiro.

El mismo don Mario que subió al cerro Poqui junto a carabineros pues se hablaba, en la década de los 60, que el avión Lan DC3 210 que llevaba al equipo de Green Cross, pudiera haber caído en sus cumbres y al que acompañamos una madrugada de 1963. El mismo que escribió uno de los más bellos poemas sobre Doñihue y que debiera ser lectura obligatoria en las escuelas y liceo del pueblo.

Tiempos que nos llevaban, a los muchachos de entonces a hacer dedo para retornar desde Rancagua porque las escasas monedas se habían convertido en sabrosos panes que saciaban el hambre.

Tiempos de maldades inocentes como las que hacíamos los chicos de esa época y cuyo más divertido ejemplo era sacar la rueda de tractor de la vulcanización, colocar dentro alguno de nosotros dentro de ella (dicho sea de paso, el que más nos costaba era Carlos Felipe Martínez) y salir corriendo hacia la plaza mientras don Ramón, el vulcanizador, corría detrás nuestro con una varilla en sus manos gritando ”chiquillos de moledera”.

Tiempos que parecen lejanos pero que se hacen presentes cuando se acompaña a un Miranda, Acevedo o Carrasco a entregarle a la tierra los cuerpos de sus padres o abuelos.

Tiempos que vistos hoy, desde la distancia del tiempo, parece que fueran mejores y, qué duda queda, lo eran.

EL YUGOESLAVO DE DOÑIHUE

La vida parecía quitarle, día tras día, más que un pelo en su blanca cabeza sus sueños de hombre isla. Con la eterna carretilla en sus manos, el cuerpo ya curvado por años de acarrearla y su mirada fija en un horizonte quizás oscuro por la incertidumbre de un mañana, era acompañada por un mutismo provocado tal vez por el océano de distancia de su idioma natal con el a esas alturas inexpugnable español de quienes lo rodeaban.

Algunos decían ser yugoeslavo, otros, de nacionalidad indefinida. Lo cierto es que verlo me daba pena. ¿A quién le contaría qué hizo en el día, como eran sus noches de Navidad, donde estarían sus padres? Eran (y todavía son), interrogantes que el niño de aquel entonces se hacía sin tener claridad de una respuesta venida de sus labios siempre cerrados.

Un día entonces tuve el atrevimiento de ir hasta la oficina del correo y preguntarle al funcionario si por casualidad alguna vez recibió una carta dirigida a ese señor. -Llevo aquí más de 3 años y nunca despaché ninguna carta dirigida a él- me confesó pidiendo reserva de su respuesta pues eso no debía contarlo por instrucciones del servicio. Confieso ahora que estuve tentado más de una vez de parar a don Antonio Espinoza, su patrón, y preguntarle dónde lo conoció, y si sabía de algún pariente, pero no tuve coraje de hacerlo.

Y, día tras día, la pena se acrecentaba hasta que nos trasladamos a Santiago y nunca más supe de él, tampoco quien lloró una lágrima cuando su cuerpo huesudo fue a parar a una fosa del cementerio de Doñihue, quien le rezó un padre nuestro… quien lo echó de menos.