Por Luis Reyes.

El 27 de este mes se cumplieron 2 años del trágico crimen que le costó la vida a un joven bueno, asesinado con más de 400 puñaladas pese a que hoy conocemos a los culpables, aún cuesta imaginarse el porque de un crimen tan atroz. Es que la vida de Tomás Acevedo era la de un adolescente cualquiera terminando su etapa escolar. Estudiaba en el Colegio Nehuen desde primero básico en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, mismo lugar en el que había vivido siempre. Sus amigos y cercanos lo recuerdan como un joven apasionado por la música – tocaba varios instrumentos, y contagiaba a todos con su alegría y buenas vibras, pero donde mejor se sentía era en Scout. Tomás había encontrado un grupo en el que se sentía cómodo y tenía nuevos amigos con la misma energía que él.

Era un miembro activo en el grupo Scout Rukalwe, asistía a todas las actividades y reuniones, y la del sábado 27 no se la perdería. «Estaba súper entusiasmado ya que organizábamos la segunda parte del año y venían varios campamentos”, relata Catalina Ortiz – la tía Cata, responsable de la unidad a la que pertenecía el joven y además amiga de su madre desde que eran niñas. El día anterior, la mujer había estado con Tomás por la tarde, quien la acompañó al centro junto a su sobrina e hija, fueron de compras. Más tarde ella los dejó y los adolescentes estuvieron hasta la madrugada en un asado.

Tiempo después, Catalina supo por su hija que ese día Tomás contó que estaba saliendo con alguien, pero sentía preocupación porque se había enterado de que tenía un pololo mayor de edad.

Pasadas las 11:00 de la mañana, Tomás se presentó en el Colegio España, lugar donde se realizaban todas las reuniones del grupo Scout. Todo se estaba desarrollando normalmente, pero a eso de las 12:30 mientras estaban conversando, Tomás interrumpió para pedir permiso. “Él me dice si se puede ir, ya que tiene cosas que hacer, sólo eso”, recuerda Catalina, a lo que responde bromeando:

Te juntarás con tu polola

No, ya no tengo polola

Sus amigos lo molestan

Si, puedes irte

¿En serio? ¿De verdad me deja irme más temprano?

Catalina se lo permitió, era responsable y nunca se había ido antes, así que no lo cuestionó. Se despidió de todos de lejos y a ella le dio un beso en la cabeza. Durante el tiempo que estuvo, sintió que ‘estaba en otra’, nunca imaginó lo que vendría más tarde.

Tomás había abandonado el grupo porque la joven con la que estuvo saliendo lo había citado en la semana. Él a pesar de no estar convencido fue persuadido por la chica, quien le pidió ir a las compuertas del puente Zamorano, lugar conocido en la comuna por ser un espacio donde los jóvenes consumen alcohol y drogas. Ella estaría esperando.

El adolescente fue captado caminando fuera de una bencinera a las 12:37. A las 12:50 se le vio llegando al punto acordado donde alguien salió a su encuentro, para posteriormente adentrarse en la vegetación del lugar. La misma cámara poco antes del mediodía había registrado a dos personas entrando al mismo sitio, y más tarde las vio salir, una de ellas vistiendo ropa diferente.

Para el amor no hay edad

F.C.M.S (F) tenía 14 años cuando conoció a Ulises Labrín Garrido de 22. Ella estudiaba en el mismo colegio que Tomás, mientras que él trabajaba con su padre de leñador en Buin, comuna donde vivía. Catalina Ortiz conocía a F. cuando esta tenía 8 años y entra a un grupo Scout del que era guía. Fue mejor amiga de su hija, aunque cuando ocurrió el crimen ya no lo eran hace más de un año. La describe como una niña caprichosa, siempre le gustaba mandar y era celosa con las amigas de su hija.

“A mí siempre me dio pena. Ella era una niña con muchas carencias afectivas No tenía una familia ejemplar como la mamá asegura”, expresa. Siempre estaba sola y eso hizo que buscara cariño en relaciones amorosas desde pequeña. Sobre su madre – Paula, recuerda que siempre la retaba.

Catalina afirma que después del crimen habló muy pocas veces con la madre de la menor. Un mes después de lo ocurrido la bloqueó en las redes sociales porque la culpó de los malos tratos que recibía de la gente, además de mostrarse en contra del apoyo que se le dio a la madre de Tomás y a ella le dieron la espalda.

La pareja se vio por primera vez en 2018, ella fue a Santiago a ver un torneo nacional de baile – Shuffle, en el que Ulises participó, pero no fue hasta febrero de 2019 cuando se vieron en otra instancia y comenzaron a conocerse. Ambos acordaron rebajar la edad del hombre a 19, para que la madre de F. permitiera la relación que en marzo del mismo año oficializaron. Era una relación a distancia, sólo se veían los fines de semana, pero fue suficiente para que sus vidas quedaran unidas para siempre. Ella viajaba sola a Santiago donde una tía e iba a la casa de Ulises. Él fue a San Vicente unas cinco veces, nunca había estado antes en el pueblo, de hecho, solo llegó a conocer tres lugares, el supermercado, la casa de F., y el terminal de buses.

Fue en mayo de 2019 mientras Labrín regresaba en metro a su casa cuando recibió una llamada de F. Esta entre lágrimas le contó que había sido abordada fuera de su colegio por una persona que conocía y que la había manoseado. No fue hasta el fin de semana cuando se vieron, que la menor habría especificó que había sido violada por Tomás Olea.

De acuerdo con el archivo del caso, en sus declaraciones, Ulises habría instado a F. a que pusiera una denuncia en Carabineros, pero esta se negó. Entre la frustración y no saber cómo ayudar propuso vengarse de Tomás dándole una golpiza, pero la menor dijo que se recuperaría y la culpa caería sobre ella, a lo que pregunta si tiene un arma de fuego o cuchillo.

¿Para qué?, preguntó Ulises. Fue en ese momento cuando la menor mencionó sus intenciones de ‘eliminar’ a Tomás para frenar el acoso. Después de un largo silencio, este accedió, comenzando a planear lo que sería la venganza, tres semanas antes.

Durante ese tiempo sólo volvieron a conversar del tema una vez. Ella jamás cambió su determinación, él intentó convencerla varias veces de que denunciara, pero no tuvo éxito. En su cabeza su pareja era una víctima de violación, nunca cuestionó si pudo ser una mentira por la gravedad del hecho. Pidió ayuda a su cuñado para que afirmara a Tomás, pero este se negó, a nadie más le contó lo que haría.

Entre la espada y la vegetación

Sin un plan en concreto, Ulises dejó temprano su casa rumbo a San Vicente. Entre sus cosas, llevaba una mochila que dentro traía una bolsa de tela de supermercado, una muda de ropa, guantes de látex y un arma blanca. A eso de las 11 de la mañana se baja del bus en un paradero frente a una bomba de bencina, a pasos del lugar que había sido definido por la menor.

Mientras el joven esperaba, F. estaba en su casa, no podía salir porque su madre aún no se iba. Días antes había estado en contacto con Tomás para concretar la cita, y ese día le habló para confirmar. Debido a la insistencia de su pareja, le dio instrucciones para que este se acercara al lugar y lo revisara, 10 minutos más tarde ella estaba con él recorriendo el sitio.

En ese momento, Tomás se despedía de sus amigos Scout y caminaba en dirección al puente Zamorano, cerca de las 12:50 F. salía a buscarlo. Ulises estaba escondido entre la vegetación. A medida que la menor se acercaba con Tomás, en su mente pensaba en la violación y el sufrimiento que vivió su querida, estaba listo con dos guantes en cada mano y el cuchillo escondido en la manga del polerón.

Cuando llegaron al punto, Ulises apareció y comenzó a recriminar a Tomás, ambos se insultaron y se desató una discusión. En el altercado, el joven intentó quitarle el cuchillo, no lo consigue y ambos caen al suelo por lo que aprovechó esos segundos para intentar escapar, pero no tuvo suerte y recibió el primer corte en su pierna izquierda a la altura de los gemelos. Entendiendo que su vida peligraba sacó fuerzas y se internó en el lugar corriendo lo más rápido que pudo, pero muy pronto se quedó sin camino, no había salida. Ulises le repitió que era un violador, y a pesar de que Tomás lo intentó convencer de lo contrario entre su dolor, le propinó cientos de heridas cortopunzantes, no se detuvo hasta que el cuerpo dejó de ofrecer resistencia y entiende el por qué.

En su estado de shock no se dio cuenta que la menor se había alejado del lugar, no vio, pero escuchó todo, en ningún momento intervino. Cuando terminó F. le recordó revisar los bolsillos de Tomás, habían acordado sacar y destruir el celular para que ella no estuviera involucrada. Su ropa estaba con sangre, se cambió enfrente de ella y guardo todo, incluida la mochila, dentro de la bolsa de supermercado, aunque luego se habría dado cuenta que en el lugar quedó un guante de látex y su gorro. Ella le limpió la cara con unas toallas húmedas que trajo en su bolso y juntos dejaron el lugar mientras le repetía que estuviera tranquilo.

Se separaron en el mismo lugar donde se bajó del bus. Ella se juntó con su madre en la plaza Arturo Prat, almorzaron juntas y siguió como si nada hubiera pasado, y él se fue a Buin aun tiritando y desconcertado por el hecho. Allí se deshizo de toda la evidencia, el celular y arma los tiró por la ventana de la locomoción colectiva y sus pertenencias las quemó en la parrilla de su casa.

Horas interminables

La primera llamada que recibió Catalina Ortiz de la madre de Tomás Acevedo – la Betty, fue a las 14:30 el mismo día. Le preguntaba si había visto al Tomi ya que después de las reuniones se iban caminando juntos al centro, pero le contó que había abandonado la junta antes. A partir de ahí se estuvieron comunicando cada una hora hasta las 4 de la tarde para tener actualizaciones. Como nunca había pasado, la ‘Tía Cata’ decidió ir al negocio de la madre que a esas alturas estaba desesperada. La convenció de ir a la comisaria mientras ella con su hija se reunieron con otra niña del grupo para comenzar a buscarlo.

Recorrieron las plazas y parques del sector, fueron a la casa de Beatriz a ver si se había quedado dormido, pero no encontraron nada. “No sé por qué, pero tuve un presentimiento, nos fuimos al puente, estuvimos arriba del nuevo y viejo mirando hacia todos lados, pero no bajamos porque estaba lleno de weones volaos y tomando, éramos 3 mujeres”, señala.

No fue hasta las 17:00 que su cuñado y unos sobrinos bajaron hasta las compuertas y preguntaron a unas personas, pero nadie lo había visto, estuvieron a pasos del cadáver sin saberlo. En la comisaría se encontraron con Beatriz que había puesto una denuncia por presunta desgracia. Pasadas las 19 se viralizó en las redes que Tomás estaba perdido.

Justo ese día había una reunión de Scouts en la casa de Paula, madre de F., quien era directora del distrito Cachapoal en ese momento. La menor estaba en el segundo piso, y como Catalina la conocía hace tiempo y había confianza la fue a ver, estaba tranquila e igual que siempre, sólo la saludó.

La fue a ver dos veces más, la primera para contarle que aún no había novedades del joven, ella se estaba bañando y respondió que seguro iba a parecer pronto. La segunda la recuerda con mucha rabia; La madre le había enseñado una conversación con su hija en la que le decía que supuestamente la había llamado Tomás y que estaba bien. Paula le pidió que fuera a hablar con ella, estuvo más de una hora arriba, la menor decía que sentía que Tomás estaba bien y otras cosas, como si tuviera un ‘sexto sentido’.

Después de la reunión estuvo en casa de Beatriz Olea, la madre, y pasada la media noche supieron que el cadáver de Tomás había sido encontrado. Varios cercanos acompañaron en el dolor a la mujer hasta las cuatro de la mañana, la madre de F. se fue apenas se supo la noticia. Ese día Catalina pasó de largo, pues cuando se iba a dormir la llamaron desde la Policía de Investigaciones (PDI) para que fuera a declarar, estuvo hasta las 09:00 del domingo.

Un proceso que nunca se supera

El 2 de agosto de 2019, Ulises y F. fueron detenidos, pero no se sabría hasta más adelante que fue ella misma quien se delató. Ese día durante la mañana la menor había estado conversando en clases de matemática con un compañero – su único amigo, le había contado todo y estaba llorando. El muchacho le pidió a la profesora que hablara con F., y le repitió lo mismo, a lo que fue llevada al director del colegio. Allí se llamó a su madre, y cuando llegó, a la PDI. Se le tomó declaración, ella también conocía lo que había hecho su hija.

A partir de ahí comenzaría un largo y duro proceso judicial. “Ha sido extenso, desgastado y muy gráfico. Cómo te explico el dolor que fue ver todo el daño que estos asesinos e hicieron”, relata la madre de Tomás.

“Te puedo decir que la menor no tuvo en ningún instante algún gesto de arrepentimiento, se portó como una persona fría”, aseguró.

Con la investigación iniciada, pasarían casi dos años hasta que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictara la sentencia. El proceso se alargó producto de la crisis sanitaria y las cuarentenas. En varias ocasiones los abogados de la menor intentaron cambiar la medida cautelar de prisión preventiva de su clienta, que permaneció en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Reclusión Cerrada (Cip-Crc) del Servicio Nacional de Menores en Graneros durante todo el litigio, sin obtener resultados.

Ulises estuvo ese periodo recluido en el Complejo Penitenciario de Rancagua. Cuando se enteró que F. había tenido relaciones sexuales consensuadas con Tomás y la violación era una mentira, estuvo internado en el hospital del penal por pensamientos suicidas, se mostró arrepentido y coopero en la investigación.

El 11 de junio de 2021 el Tribunal decretó 17 años y 183 días de prisión para Ulises Labrín Garrido y cuatro años de internación en régimen cerrado y un año de libertad asistida para F.C.S.M.

En el juicio del caso que impactó a todo el país se conoció que, en el informe de autopsia el cuerpo de Tomás tenía más de 267 lesiones.

En la región temporal izquierda (sobre la oreja) se observaron 37 lesiones; en la región parietal (arriba) izquierda 48 lesiones; en el lado parietal derecho, 39 lesiones, entre otras. Algunas pudieron causarle la muerte por sí solas debido a la profundidad y agresividad de los cortes.