“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” San Juan 1:1-5

Nuestro Señor Jesucristo deja en claro que separados de El nada podemos hacer.

La primera razón por la cual sin Cristo nada podemos hacer es porque como seres humanos imperfectos jamás seremos tan sabios como para tomar una buena decisión para nuestra vida. Generalmente el ser humano cree que es lo suficientemente listo como para elegir las mejores opciones para su vida por esta razón, no acepta sugerencias de nadie. La palabra de Dios nos dice:

“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte”, Proverbios 14:12

Hay personas que dicen que vasta dejarse guiar por el corazón para hacer lo correcto, pero aun esto es un error, porque el corazón está dañado por el pecado: La Palabra de Dios nos dice:

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”, Jeremías 17:9

Por lo consiguiente, lo mejor es entregar nuestra vida a Cristo y permitir que sea Él quien nos dirija ya que tiene un propósito un plan para nuestras vidas. La palabra de Dios en el libro del profeta Isaías dice:

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”, Isaías 55:8-9

Usted debe tener presente que los planes de Dios son mejores que los nuestros, por lo tanto, lo mejor es pedir su dirección. Santiago Apóstol dice:

“¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala”, Santiago 4:13-15

Por ello, lo mejor que podemos hacer es entregarnos y unirnos a Cristo, para que Él pelee nuestras batallas y con su Santo Espíritu obtengamos la victoria:

“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores; pues que a su amado dará Dios el sueño”, Salmo 127:1-2

“Jesucristo es la vid verdadera, separados de El nada podemos hacer”.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.