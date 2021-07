Según las cifras que entrega la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) arrojan que los meses de julio y agosto son meses de alta siniestrabilidad sólo superados por la época estival y vacaciones de verano, lo que hace necesario que los conductores aumenten las precauciones al volante, en su entorno, pero especialmente en las cambiantes condiciones climáticas del invierno. Tras estas cifras, el experto de la marca Honda, Byron del Río, entrega recomendaciones para mejorar la conducción en invierno como también en la mantención del auto, y poder así evitar malos ratos.

1.-Ojo con el asfalto: es importante prestar atención al asfalto y aprender a apreciar cuándo está resbaladizo. “El asfalto resbala más cuando comienza a llover. La suciedad acumulada durante el tiempo sin lluvia se vuelve muy resbaladiza con las primeras gotas de agua, esto se aprecia mucho en las rotondas. El asfalto es también muy resbaladizo en invierno durante la noche y las primeras horas de la mañana hasta que el sol calienta la humedad acumulada. En días húmedos, fríos, con nieblas o cubiertos sin sol, el asfalto puede quedar resbaladizo todo el día, sobre todo en carreteras poco transitadas o en calles menos usadas, es fundamental conocer estas variaciones para mejorar nuestra seguridad al momento de manejar”.

2.-Cuidado con frenar bruscamente: La utilización del pedal de freno debe hacerse como si no tuviésemos ABS instalado, es decir, sin pisarlo a fondo y dosificándolo prudentemente, con mucha suavidad y si es posible usando el freno motor. Adicionalmente, el experto señala “Si ves en el camino una posa y vas en una curva, no muevas el volante, no gires, mantén la dirección tal y como la tenías antes de pisar la posa. Notarás que el auto pierde un poco la trayectoria, pero rápidamente la recuperará si estás circulando a una velocidad prudente. Si giras el auto tardará más en recuperar la trayectoria”.

3.-Verifica el estado de los neumáticos con una moneda: Los neumáticos influyen en nuestra seguridad. Es fundamental fijarse en el dibujo del neumático y recordar que debe tener, como mínimo, una profundidad de 1,6 mm, aunque es conveniente no bajar de los 2 mm. Si el dibujo tiene una profundidad inferior a la recomendada, en caso de lluvia, los neumáticos son incapaces de drenar el agua, lo que puede generar pérdida de control del auto. ¿Pero cómo podemos comprobar el desgaste de los neumáticos de nuestro vehículo si no disponemos de un medidor específico? “Una moneda puede ser nuestro aliado. Hay que poner la moneda en la ranura y observar qué parte se introduce. Si ves la parte dorada, debes cambiarlo”. El profesional agrega que “este sistema de comprobación fácil, resulta práctico y se puede realizar en una situación de emergencia. Aunque los neumáticos deben estar en perfecto estado siempre”.

4.-Neblina: si la neblina es densa o ligera, lo que se debe hacer es reducir la velocidad y encender las luces bajas, no use las luces altas ya que reflejarán en las gotas de vapor y verá menos. Si la visibilidad es muy escasa se deben seguir las líneas de demarcación de la pista como guía, adicional aún existen muchas líneas de demarcación que resultan resbaladizas, en este sentido el experto siguiere no manejar sobre éstas.

5.-Levanta los limpiaparabrisas al estacionar: cuando llega el frío y hay riesgo de lluvias nocturnas, es importante considerar que los limpiaparabrisas pueden quedarse enganchados. Además, suele formarse una capa de hielo en los cristales que es difícil de retirar a primera hora de la mañana, si las temperaturas descendieron considerablemente. Una buena opción es levantar los limpiaparabrisas para que no se peguen.

6.-Ojo con el agua caliente en el radiador: Para evitar que el agua del radiador se congele y que a su vez esto pueda causar daños al motor, se recomienda utilizar líquidos refrigerantes y nunca sustituirlo por agua caliente, esto es fatal para el vehículo.

7.- Elimine el Control Crucero: ésta es una función cada vez más habitual en los automóviles, el experto recomienda desactivarlo, ya que si se produce aquaplaning (fenómeno que aparece cuando las ruedas no evacuan el agua del suelo y pierden agarre) por seguridad es mejor tener el control total del auto.

8.- Ojo con las cadenas y neumáticos de inviernos si van a subir a centros invernales. En caso de tener que circular por capas de nieve, la ley indica que se debe utilizar “cadenas” las cuales deben cumplir con las normas legales o en caso de zonas de complejos de invierno el arriendo en locales autorizados. “Pese a que existen neumáticos de invierno en el mercado, no reemplazan el uso de las cadenas. Estos neumáticos son diseñados para mejorar el agarre, pero sobre todo para aumentar la evacuación del agua y la nieve, pero se deben usar cadenas”, concluye.