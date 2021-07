Por: Ricardo Obando.

La crisis llegó. Lo dijo Dalcio Giovagnoli. Luego de la dolorosa derrota frente a Universidad Católica, el estratega sostuvo que O’Higgins no está pasando por un buen momento y que no queda otra que encontrar una solución.

Y sin dudas, del conjunto celeste que deslumbró en la segunda mitad del campeonato pasado zafando del descenso y estando a punto de clasificar a una copa internacional no queda mucho, más cuando se fueron piezas importantes como Roberto Cereceda el torneo anterior y ahora Tomás Alarcón y Augusto Batalla. Con pocas bajas el esquema se reciente y las variantes que el DT pudiese hallar en el banco de suplentes no las tiene. Es decir, el panorama no es bueno, más cuando los rendimientos individuales están en un vaivén de alzas y bajas constantes que, no aportan mucho al colectivo.

Tras ser goleados el domingo por la noche por el tricampeón del fútbol chileno, el adiestrador rancagüino no se escondió y fue claro en argumentar su postura de que la crisis está instalada.

“Existe la preocupación, habíamos hecho un primer tiempo correcto. No creo que hayamos sido superiores, pero habíamos generado algún tiempo de situaciones y, en el segundo tiempo, a mi entender el equipo se desdibujó y perdimos la línea”, fue parte del análisis del entrenador.

Es más, dijo que lo que se está viviendo en el equipo es una “crisis que hay que afrontarla, donde hay que dar la cara”. Además, dijo que “son crisis que hay que tratar de superarlas. Este tipo se situaciones no es primera vez que nos suceden como cuerpo técnico y hay que tener el temple para tratar de recomponer”.

De paso, Giovagnoli expresó que “hay que tratar de contemplar algunas cosas, escuchar al grupo y el jugador, pero nosotros desde el día a día, encontramos una respuesta muy noble y en ningún momento vemos ese desgano, no se ha vislumbrado”.

Junto con ello, repasó que lo que respecto al momento actual del plantel, “vamos trabajar por todos los medios y tratar de dar una vuelta de timón para este próximo miércoles” y que “este tipo se situaciones pasan”.

Finalmente, el estratega sentenció que “hay que charlar en profundidad todos y que hay que revertir esto porque hay partidos a la vuelta de la esquina”.

Cabe indicar que, la celeste no gana desde hace cuatro partidos y el rendimiento del equipo sigue cayendo, pues desde llega actualmente al 47.2 por ciento.