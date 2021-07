Actuación sobresaliente y repleta de logros. Así se ha calificado la actuación de Chile en el Mundial de Rafting Francia 2021 y una rancagüina, Tábata Araya, fue protagonista. Como integrante del remo femenino obtuvo medalla de bronce, mientras que, en la categoría mixta se alzó con dos preseas: plata y oro.

Este gran desempeño ya no es casualidad, pues, el año 2019 la atleta logró el tercer lugar en la misma cita planetaria, aquella ocasión desarrollada en Turquía.

“Me siento muy orgullosa del rendimiento, no solo mío, sino de todo el equipo. Los resultados son fruto de un trabajo arduo y responsable que no ha sido fácil sostener en pandemia. Además me desempeño como entrenadora de un grupo de hombres, por lo que he ampliado mi campo profesional y la recepción ha sido fantástica”, comentó Tábata.

Es preciso establecer, que la atleta cuenta con el apoyo económico del Fondo de Alto Rendimiento, que distribuye el Gobierno Regional de O’Higgins. Al respecto, el seremi del Deporte, Diego Ramírez, subrayó que, “esos recursos son muy relevantes en todos los procesos, que incluyen desde la implementación hasta el financiamiento de pasajes y estadía, en caso que la competencia sea en el extranjero. Por eso siempre lo remarco y vuelvo a decir, el deporte debe ser una política permanente”.