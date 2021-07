La temporada de lluvia que no es muy amigable para los autos, ya que el camino mojado aumenta las probabilidades de estar involucrado en un accidente. Así lo confirmó un estudio del Bulletin of the American Meteorological Society en Estados Unidos, que concluyó que cuando el pavimento se encuentra ligeramente mojado se incrementan en un 34% las probabilidades de chocar en un auto.

Incluso, el estudio menciona que una pequeña llovizna, es decir, una lluvia ligera, podría aumentar en un 27% los riesgos de estar en un accidente. “Estamos hablando de una lluvia tan ligera que nos haría considerar si sacar el paraguas o no,” comentó Scott Stevens, director de esta investigación.

Stevens, y sus colegas del departamento antes mencionado, estudiaron 125.012 casos de accidentes fatales desde el 2006 hasta el 2011 donde descubrieron que es mucho más probable perder la vida en un siniestro cuando empieza a llover, incluso ligeramente. “Las personas bajan la velocidad cuando llueve de manera considerable, pero subestiman que también las lloviznas mojan el pavimento,” agregó Stevens.

Pero, ¿qué provoca tanto riesgo?. Cuando se presenta la lluvia, las condiciones de visibilidad disminuyen. Recuerda que la lluvia es más peligrosa al inicio, cuando la carretera aún no está muy mojada. La mezcla de grasa y polvo con las primeras gotas de lluvia convierten el asfalto en una superficie resbaladiza y poco adherente, muy peligrosa. (Fuente: Chileautos.cl)

Consejos para enfrentar de mejor manera la conducción bajo la lluvia