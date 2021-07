Por: Camila González Villarroel

Cuando hablamos del Ministerio de Obras Públicas solemos entrelazarlo con todo lo que tenga que ver a rutas dentro de nuestro país, pero, lo que muchas veces desconocemos son las otras obligaciones que hay detrás de un nombre. Por eso, conversamos con el Seremi del MOP, Moisés Saravia, quien ocupa dicho cargo por segunda vez. La autoridad nos comentó sobre los nuevos proyectos que están ejecutándose en la región de O’Higgins y sobre los que pronto se pondrán en marcha. Uno de los puntos en lo que se hace hincapié desde la Seremía es como desde su sector, contribuyen desde distintos ángulos a las necesidades de nuestro país, como lo son la generación de empleos, uno de los campos más necesarios a raíz de, en primera instancia, el estallido social y posterior pandemia.

Es bajo esta tónica que el Seremi nos entregó algunos detalles de algunos proyectos comunales y regionales, que, en algunos casos causarán repercusiones en el día a día de los ciudadanos, pero que a la larga significarán un bien mayor.

Doble vía carretera del cobre

Hace años que el proyecto de ampliar las vías de la Carretera del Cobre ha estado en carpeta, más específicamente, 10 años atrás. En la actualidad, la ampliación de las vías de tránsito de los automovilistas es un hecho. Sus trabajos deberían comenzar en el presente mes y tendrán una duración de 600 días para un tramo que se extiende por 2,1 km, con el fin de mejorar la conectividad entre la urbe que se está creando entre Rancagua y Machalí.

Ante lo que significa este proyecto, la extensión y la gestión de este, el Seremi del MOP comentó: “Esto se inició por el 2013, el diseño de la doble vía. Cuando nos hicimos cargo de nuevo el 2018, ese diseño no estaba totalmente terminado, se terminó y se inició todo el proceso que significa poder ejecutar la obra, la que va a tener un costo final de 38 mil millones. Dado a estos montos de inversión, era imposible ejecutarlo de una sola vez, es por eso que se dividió en tres y lo que nosotros estamos iniciando ahora es el primer tramo que nace en la Avenida Bombero Villalobos y llega 400 metros antes del Colegio Coya”.

Sobre el avance de la obra y los pasos a seguir desde el comienzo de la primera parte del proyecto, la autoridad puntualizó que “la empresa que se adjudicó la primera etapa ya recibió los terrenos y con esto, partimos. Después, evidentemente, hay que seguir licitando las siguientes etapas, esperando que esto se pueda hacer de forma consecutiva, es decir que se termine una etapa y años después se inicie la otra”.

Construcción del edificio Sector Justicia

En palabras de la propia autoridad, “obras públicas no es solo camino ni carreteras”. Es bajo este enunciado que se presenta la construcción del edificio Sector Justicia, el que tiene como fin albergar a todos los departamentos que tengan que ver con la temática. Se estima que la construcción de este se lleve a cabo en el lugar de la ex cárcel de Rancagua.

Sobre las implicancias que tiene el Ministerio de Obras Públicas y la edificación del espacio, Saravia indicó: “El Ministerio de Obras Públicas no es solo camino ni carreteras. El ministerio tiene otras direcciones como la de arquitectura, la de obras hidráulicas, la de agua y vialidad. La división de arquitectura siempre estará ejecutando obras de infraestructura pública mandatados por terceros, los que pueden ser el gobierno regional, el municipio, ministerio de justicia, etc. En este caso, es el ministerio de justicia quien nos mandata para poder construir en un solo lugar el edificio de justicia de la región que albergue todos los organismos que tenga que ver con ellos”. De forma adicional, desde la Seremía también se explica que “nosotros fuimos mandatados, lo que significa que todas las bases de licitación asociados y todos los conceptos arquitectónicos se estudiaron acá se licitó el proyecto y en este momento la etapa de licitación está en contraloría. Si no hay correcciones, las obras podrían comenzar en un par de meses en la región”.

En cuanto a los impactos que podría traer y beneficios, la máxima autoridad regional del MOP señaló: “Estas obras son de gran importancia porque generan empleos, lo que más necesitamos hoy día en nuestro país. Esta obra es un edificio moderno que albergará todas distintas áreas que tengan que ver con el ministerio de justicia en la región. Paralelamente esto significa mejorar todo un sector, ya que el edificio será construido en la ex cárcel, donde ya hay otros edificios públicos y que significa una mejora para esta área de Rancagua”.

Trabajos en Río Loco

Otro de los grandes proyectos de la región, en vialidad, tienen que ver con la construcción de un paso desnivelado que busca evitar los atochamientos provenientes de la ruta H-30 que conecta con Doñihue. Además, también se busca impactar de manera positiva el flujo hacia Rancagua y Machalí, conectado este plan con el de la Carretera del Cobre.

Para describir la planificación y puesta en marcha, el ingeniero civil de profesión puntualizó: “Este proyecto tiene relación con este anillo de circunvalación en esta conurbación que se está generando entre Rancagua y Machalí. A este lugar de río loco, está llegando el camino H-30 que está llegando desde Doñihue que tiene un tráfico enorme y se conecta con lo que es la ex ruta 5 en una forma desastrosa. Todo lo que viene de este lado y que tenga que entrar a Rancagua o a Machalí produce una congestión muy grande en todo momento”.

De manera adicional, el Seremi también añadió otros datos que aportan a conocer el proyecto que se espera esté finalizado en 600 días: “En este lugar se diseño un paso desnivelado. Quien venga de la ruta H-30 o de Doñihue, pase por encima de la ruta travesía y se empalme con la ruta futura que bordeará el río y con lo que se está desarrollando en el sector inmobiliario como es la Viña Santa Blanca. Esto está a punto de iniciarse, debe volver de contraloría y hay una empresa que está pronta a toma de razón, que en teoría se adjudicó el proyecto, el que es de gran inversión y generará empleos, desarrollo, pero también generará complicaciones”.

Un punto importante de esto, es cómo impactará en la comunidad. En primer lugar, se busca encontrar la comprensión de los ciudadanos, ya que, por lo que significa, existirán incluso más atochamientos, pero al momento de finalizada la construcción de este paso, las recompensas serán mayores. De esto, agregó: “La construcción de estos proyectos (Carretera el Cobre y Río Loco) significan tener una logística muy estudiada para que no se produzcan mayores complicaciones con la comunidad, pero esto qué significa; lo que nosotros hacemos es lo máximo para que el impacto de quienes manejan por ahí sea el mínimo pero también hacemos un llamado a que la gente tenga calma porque se van a generar tacos y atochamientos, pero todo esto será por un bien mayor como es el desarrollo de esta zona”.

Ruta de la fruta

Como es conocido, la sexta región es productora agrícola, por lo que el traslado de estas materias primas debe ser por diferentes sectores. Uno de estos, es la ruta de fruta, la que une a tres regiones para llegar a su destino; El Puerto de San Antonio.

Es en el marco de este proyecto que la autoridad regional comentó: “La ruta de la fruta es un proyecto que ya fue licitado hace unos años atrás y que significa mejorar el estándar de esta ruta, la que hoy se traduce en poder trasladar toda la producción agrícola desde la sexta y séptima región. Todo lo que venga del sur transitará por esta ruta vía tres regiones como es sexta, metropolitana y quinta para llegar al puerto de San Antonio”



Relacionado con la puesta en marcha del proyecto, Moisés Saravia puntualizó que “en esta ruta estamos prontos a iniciar obras, las que partirán en el puente El Durazno en Las Cabras para llegar hasta Melipilla. El proyecto significa un mejoramiento completo de esta ruta para que se cumplan los estándares que se requieren para el tránsito de camiones en el lugar. Además, contempla a futuro doble vía entre Pelequén y antes de llegar a San Vicente, pero aún está pendiente pues aún se está desarrollando el diseño en el tramo de Las Cabras debido a que el trasado original no estaba completo. Todo este diseño está en pleno desarrollo y posteriormente deberá pasar por la etapa de la evaluación ambiental de la zona, pero las partes que ya cuentan con el visto bueno deberían partir sus trabajos en agosto”.

Ruta 5 Sur

Hace tiempo que apreciamos que en la ruta a Rancagua hay un tramo que se encuentra en reparaciones. Este corresponde a un proyecto de mejoramiento por los distintos estándares viales y que debe irse actualizando cada ciertos años por la lata demanda que existe en el uso de estas: “Hace 10 años que esto está en carpeta, pero el día de hoy se está ejecutando la construcción de terceras pistas desde el antiguo peaje de Angostura y la entrada al bypass de Rancagua. Se espera que se termine a principios del próximo año, es decir, la obra completa”

El proyecto que corresponde al tramo de la sexta región se inicia en Mostazal y se termina a la altura de San Fernando, en lo que sería la segunda parte. Sobre el último tramo de las reparaciones, el Seremi de Obras Públicas señaló: “Junto con esto, se está desarrollando un estudio de ingeniería para la construcción de terceras pistas desde el sector de Los Lirios hasta pasado el puente Tinguiririca en San Fernando”

Para finalizar, la autoridad de la región quiso hacer énfasis en lo que significa el Ministerio de Obras Públicas para el país: “El MOP es mucho más que caminos y carreteras. Nosotros tenemos diferentes áreas que manejan proyectos. Hace unos meses acabamos de firmar la restauración de una iglesia patrimonial en Codegua con montos no menores y estamos en licitación de la restauración de la iglesia patrimonial en Coinco. Entonces, a lo que quiero apuntar es que tenemos intervención en todo el patrimonio de la región, en infraestructura, en construcción de cuarteles de bomberos de la región mediante un convenio. Esto es importante que se recalque, sino pensamos solo en caminos”.

Reacondicionamiento Liceo de San Fernando

Saliendo de la capital regional, llegamos a San Fernando donde se está próximo a iniciar otro plan de reconstrucción o acondicionamiento, el que será llevado a cabo en el Liceo de San Fernando, poniendo al descubierto una de las cosas que comentó el Seremi, como lo es que desde MOP no se preocupan solo de lo vial: “Acá tienes un ejemplo de como somos mandatados, en este caso, por el Ministerio de Educación. Nuestra división de arquitectura está como responsable de esta obra y desde el inicio, o sea, la concepción, licitación, adjudicación y para posteriormente tener toda la supervisión de la empresa que se lo adjudique. Esto es algo que se está esperando hace muchos años para mejorar todas las condiciones de este colegio en San Fernando”