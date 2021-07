En atención a las próximas elecciones de carácter político en Chile y en consideración con la grave crisis climática que estamos viviendo, es que creemos importante reflexionar sobre la importancia del profesorado en el país, en el marco de la educación científica. Según una investigación realizada por EligeEducar (2021), hacia el año 2025 existirá un déficit de 26 mil docentes y que una de las áreas críticas sería justamente la pedagogía en ciencias naturales.

¿Cómo podremos abordar entre todes la comprensión respecto del cambio climático si no tenemos suficientes docentes de ciencias en ejercicio? ¿Qué consecuencias trae para el futuro (más cercano que lejano) que niñes, adolescentes y adultos no accedan a una educación científica adecuada en el contexto de la crisis climática que vivimos? Entendiendo que el proceso educativo extiende su influencia en todo ámbito, ¿cómo podremos como sociedad cambiar nuestros hábitos, actitudes y concepciones respecto a la crisis climática si aún hay espacios en donde no se garantiza el derecho a la educación científica?

Es necesario y urgente que pongamos atención a la formación del profesorado y las condiciones de la práctica pedagógica en Chile. Hoy es completamente comprensible que jóvenes no opten por la profesión docente, debido a toda la responsabilidad asignada, sobrecarga laboral y desvalorización social que se ha generado en torno a ella.

Lo concreto es que cada año que pasa, menos jóvenes escogen estudiar pedagogía y quienes deciden estudiarla y se titulan, dejan el trabajo en aula durante los primeros 5 años de ejercicio profesional. El tiempo se agota, principalmente para el planeta y los acuerdos tomados por los países y sus respectivas medidas, no serán suficientes sin alfabetización científica de niñes, jóvenes y ciudadanos/as que les permitan tomar decisiones personales y colectivas para un mejor vivir en este planeta ¡El profesorado sí importa y su formación más aún el día de hoy!

Alejandra Rojas Conejera

Jefa de Carrera Pedagogía en Ciencias Naturales U. de O´Higgins

Ana María Rojas Didier

Docente Adjunta Escuela de Educación U. de O’Higgins