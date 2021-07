La opinión de Manuel Polgatiz

Periodista y comentarista deportivo

Últimamente la palabra “normalizar” está muy de moda y presente en muchas de nuestras conversaciones de sobremesa. Lo que cierto es que los diccionarios la definen como, “hacer normal una cosa que no lo era o que había dejado de serlo”. He aquí el hilo conductor para estas tristes y agobiadas líneas, que intentan explicar en simple, el desastroso momento futbolístico que vive O’Higgins.

Para muchos, es una exageración señalar que el técnico cumplió un ciclo y se agradece enormemente su aporte en tiempos de aflicción. Para otros, el cambio debe ser inmediato e impedir así que el rumbo continúe difuso e inestable.

Pero en lo que casi todos coindicen (salvo algunas excepciones con poco fundamento y más pasión), es que el equipo no juega a nada y que el descenso en el rendimiento es fruto de una multiplicidad de factores, que van desde la escasa inyección de recursos inicial, transitando por el pobre rendimiento de los protagonistas y culmina en la nula respuesta del entrenador, que incluso últimamente se enreda en sus propias públicas declaraciones.

¿Tenemos que acostumbrarnos a este nivel? ¿no se puede criticar? Porque saltan los ideológicos y te tildan de anti o’higginiano. ¿solo defender y no llegar más de tres veces al arco contrario es la consigna? Y peor aún, más allá del amor irrestricto a la camiseta, ¿te gusta o entretiene ver un partido de la “Celeste”?

He ahí el “normalizar”. ¿se dan cuenta? Ya es tradición, como la fuente del derecho, acostumbrarse a tan mezquino despliegue en cancha, que no merece atención y empaña el alma del más acérrimo hincha ex tablón.

La cuenta bancaria se acabó y solo el IFE de emergencia podría mediar. El fútbol es presente y hoy hemos decidido “normalizar” por poder otros, lo que muchos apreciamos sin convicción.