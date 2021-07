Durante la tarde de ayer, detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional San Fernando, junto al personal de la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones O’Higgins, efectuaron un recorrido por diversas arterias vehiculares de la capital Colchagüina, teniendo como finalidad fiscalizar a conductores de aplicaciones móviles que realizan servicios de envío o reparto.

Durante el operativo, fueron fiscalizadas 23 personas, de las cuales 14 de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, peruana y boliviana, fueron denunciadas a la autoridad administrativa por infracciones a la Ley de Extranjería, relacionadas, principalmente, a no contar con permisos para efectuar labores remuneradas en Chile, haber ingresado al país por pasos fronterizos no habilitados, mantener visa de turismo vencida y/o no haber dado continuidad a procesos de regularización migratoria.

Asimismo, la policía civil señaló no sólo fueron denunciados los extranjeros en situación migratoria irregular, sino que las empresas que los mantenían trabajando también fueron infraccionadas.

Según indicó la PDI, la situación de los extranjeros infractores deberá ser determinada por la autoridad administrativa, quien establecerá las sanciones o pasos a seguir, según corresponda en cada caso.