Tras el amargo 2-2 del miércoles por la noche frente a Curicó Unido, Dalcio Giovagnoli salió a explicar su punto de vista respecto al partido.

El equipo, nuevamente decayó en su juego en el segundo lapso y de no ser por las tapadas de Nelson Espinoza y uno de sus postes que devolvió un lanzamiento de esquina que se colaba por un rincón, la historia era otra y el cuadro curicano conseguía una histórica primera victoria en Rancagua.

Para DT, independientemente del resultado, lo importante es la entrega del grupo en un juego donde esperaba otro resultado.

Además, agregó que “en el segundo tiempo se hizo un partido de muy ida y vuelta y las variantes fueron para oxigenar. Lamentablemente no se pudo y el resultado terminó como terminó”.

Pero, ¿hay crisis? Lo que el mismo entrenador citó tras la goleada frente a Universidad Católica, no es tan así. ¿La razón? Dalcio aseguró que solo es por los resultados. “Yo hago mención a crisis al tema de resultados, no a otra cosa. Yo creo que si habría habido otra crisis desde una cuestión grupal, el equipo no tenía la entrega que tuvo”, dijo.

¿Y SI LOS RESULTADOS NO LLEGAN?

De momento, la idea de salir de O’Higgins no pasa por la cabeza de Dalcio. El equipo suma 18 unidades, está en la medianía de la tabla, pero fuera de zona de clasificación a torneos internacionales. Si bien es cierto, el “Capo” no gana desde hace cinco fechas, hay preocupación por el momento de la institución en el Torneo Nacional.

Al respecto, y ante la consulta respectiva, el estratega manifestó que “confiamos plenamente en el grupo, que los resultados van a venir”, más cuando agregó esa confianza pasa “más que nada por cómo se viene trabajando, en la entrega que tuvo el equipo”.

Ahora bien, si la situación no cambia, siempre se piensa en cortar por lo más delgado: la salida del entrenador. Hoy por hoy, expuso, “no nos hemos puesto a analizar con el cuerpo técnico, no nos consideramos conflictivos ni mucho menos y en su momento nos sentaremos a hablar como cuerpo técnico y veremos la resolución que tomemos”.