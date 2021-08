Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará q

ue las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: LANZA PELOTAS

Desarrollamos habilidades óculo-manuales, participación, lanzamiento y sociabilidad. También, algo muy importante: desarrollar la frustración al perder. No olviden que en la vida no siempre se gana.

Manos a la obra:

En toda casa hay bandejas de huevo, con los niños pueden unir varias y pintar cada orificio de unos 5 colores diferentes, otorgando puntajes a cada color.

Después, con hojas de diarios o revistas, arrugan papel y van formando con cinta de embalaje pelotitas no mayores que los orificios de las bandejas.

El juego consiste en lanzar unas tres por cada participante y sumar los puntos que logran. También pueden usar unas pelotas saltarinas o de pin pon.

ACTIVIDAD 2: NOCHE DE TEATRO

Desarrollaremos, la creatividad, el lenguaje, la personalidad y el trabajo en equipo, además de disfrutar un momento en familia. No seas un espectador o simple camarógrafo, ¡toma un disfraz y a actuar!

Comienza el juego: