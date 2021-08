A través de capacitaciones, creación de nuevas plataformas de difusión y convenios comerciales, la corporación O’Higgins Crea propone a los creativos de la región un diálogo entre la economía y la cultura, a través de la implementación de planes y programas.

La directora ejecutiva (s) Maite Orueta, explica que O’Higgins Crea “es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que busca articular, potenciar y fomentar las industrias creativas en el territorio. Su rol es generar valor en el desarrollo de la Economía Creativa, a partir del desarrollo de proyectos, entrega de herramientas de emprendimiento y profesionalización de los creativos los cuales también promocionamos a través de la “Vitrina Creativa” en nuestro sitio web (www.ohigginscrea.cl) y RRSS”.

Haciendo un poco de historia, Maite Orueta menciona que el año 2017 se constituye la corporación O’Higgins Crea como un organismo público-privado para el estudio, desarrollo y promoción de la economía creativa local, durante la administración del ex Intendente y actual Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya.

En la actualidad, la corporación está orientada a fomentar el emprendimiento y competitividad en materia cultural a través de la suma de nuevos actores, la autogestión y la asociatividad y ayudar en la formación de audiencia y público.

Un ejemplo concreto es el diseño, implementación y desarrollo del programa “Crece Artesanía” dirigido a los artesanos del territorio como un espacio de apoyo, cuya labor se ha traducido en un crecimiento comercial del sector de la artesanía.

Economía Creativa

Maite Orueta precisa que la Economía Creativa, también conocida como Economía Naranja, es “una herramienta de desarrollo económico que se fundamenta en la generación de nuevas ideas. Estas potencian el desarrollo y el crecimiento económico, principalmente la generación de empleos, las exportaciones, la inclusión social y la diversidad cultural, entre otros”.

De esta forma, la estrategia de O’Higgins Crea, se presenta como un modelo de desarrollo de la diversidad cultural y la creatividad, vistos como pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones. Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico.

Creando diálogo entre la cultura y la economía

El reconocido artesano en cobre martillado, José Basoalto, es uno de los creativos que ha trabajado de la mano de O’Higgins Crea y comenta que “la palabra ‘industria’ es un término que nosotros como artesanos sentíamos lejana, al igual que ‘microempresarios’. En este sentido, la corporación nos hizo comprender que, si bien nuestro trabajo es patrimonio y es cultura, también es comercio”.

Basoalto agrega que “comprendimos el mensaje que nos entregó O’Higgins Crea sobre las Industrias Creativas y se nos abrieron las puertas a nuevas herramientas que nos han ayudado a ordenarnos y a ampliar la difusión de nuestras creaciones. Nos presentaron una oportunidad de colaboración, de trabajar en conjunto y más opciones para hacer mejor las cosas”.

Esta opinión es compartida por la artesana en productos en telar, Graciela Álvarez, quien explica que pertenece a la Casa del Artesano de Lolol, agrupación que cuenta con una sala de ventas en dicha comuna. La creadora comenta que recibió la invitación a formar parte del programa Crece Artesanía luego de una mesa de trabajo llamada Líderes 2.0, en la que los dirigentes de las agrupaciones de esta área creativa, bajaron la información a sus pares para que participaran.

“Para mí O’Higgins Crea ha sido una plataforma que me ha facilitado visibilizar mi trabajo y adquirir nuevos conocimientos. Ha sido muy importante capacitarme porque había muchos temas que yo no manejaba, como por ejemplo, crear redes sociales de mi emprendimiento que cumplieran las funciones que yo necesitaba con buenas imágenes. Todas las herramientas que nos han entregado finalmente se han traducido en aumento de ventas”.

Basoalto agrega que “O’Higgins Crea nos ha visibilizado, nos ha permitido armar una vitrina, un sistema de registro donde nuestros datos y nuestro trabajo nos sirven de tienda o vitrina para mostrarnos a nivel regional y nacional. La corporación puso a nuestra disposición un equipo profesional que nos ayuda a mejorar nuestras presentaciones, nuestras imágenes y adquirir nuevos conocimientos relacionados con costos de producción, posicionamiento y venta de nuestras artesanías”.

En el caso de Graciela Álvarez, además de su quiosco y su propia casa, ahora vende a través de sus redes sociales con un renovado portafolio de imágenes para presentar de manera más atractiva sus telares, tejidos y lanas. Su proceso de creación sigue intacto, y las nuevas tecnologías han sido un aporte en términos de ventas y comercialización. “En el caso del telar, son piezas únicas y eso no ha cambiado”, concluye.

El artesano en cobre explica que “con los cursos que nos impartieron accedimos a nuevos conocimientos, que entre los artesanos no solíamos manejar ni aplicar en nuestro trabajo. Así aprendimos a llevar registros, que nos permiten al mismo tiempo considerar materias primas y la puesta en valor de nuestro trabajo. Aparte de los conocimientos adquiridos, personalmente, he sido muy beneficiado, porque O’Higgins Crea me vinculó con la tienda Chile a Mano, en la cual estoy vendiendo mis productos. Entonces la corporación vino a cubrir una necesidad que teníamos los artesanos”.

Maite Orueta destaca que “la semana pasada pudimos concretar la vinculación de ocho de los nueve artesanos que participan en el programa Crece Artesanía con la tienda Chile a Mano, cuyo cofundador, Aldo Buscaglia, valoró el potencial de los artesanos regionales y por lo mismo decidió trabajar con ellos aportando enormemente a la economía creativa regional. Por este motivo queremos invitarlos a visitar el sitio web www.chileamano.com donde podrán encontrar el trabajo de nuestros artesanos”.

Finalmente, la directora ejecutiva (s) de O’Higgins Crea sostiene que “me siento orgullosa y destaco el excelente desempeño de mi equipo de trabajo, porque gracias al compromiso de este último junto al compromiso de cada uno de los miembros del programa, logramos esta exitosa vinculación en la cual los creativos se atrevieron a vender de una manera diferente, es decir, diversificaron sus emprendimientos al agregar la venta digital como un nuevo canal de comercialización. Esto pone de manifiesto que este trabajo colaborativo promueve la economía creativa regional al haber podido lograr metas compartidas. Es gratificante y conmovedor ver estos resultados y cómo fuimos viviendo en conjunto el avance del proceso de crecimiento comercial”.