El desarrollo de la región de O´Higgins esta en definición. Una nueva definición que viene de la mano de la regionalización. Hoy debemos preguntarnos ¿queremos solo potenciar los mismos sectores productivos o potenciaremos un nuevo desarrollo?

Creo que en ambos casos lo estamos haciendo mal, en estos últimos días los periodistas de El Rancagüino han podido visitar gran parte de las 33 comunas de la región, en ello hemos podido ver las mayores problemáticas de diversos sectores, una de ellas es la importancia de redefinir nuestro avance o desarrollo general.

Debemos ver si se continúa con el apoyo del crecimiento a través de las producciones a gran escala ya sea de monocultivos, frutales con gran necesidad hídrica o de animales. O en el otro lado, comenzar a pensar en pequeñas y sustentables variables de producción. Ya no podemos seguir pensando en continuar con los dos caminos, por que hemos visto que ambos son totalmente contradictorios.

Convento viejo ya lleva en funcionamiento casi dos años y nos da una oportunidad de reimaginar el secano costero de nuestra zona, redirigir la producción y su desarrollo con la plantación de productos que utilicen mayor consumo de agua, ¿pero se ha visto, cuanto puede aguantar en el futuro? ¿Cómo manejar las condiciones para que se vuelvan sustentables y sostenibles en un largo periodo?, estas son preguntas que no se si han sido respondidas actualmente por algún estudio.

Otro elemento clave para el crecimiento de la región, es solucionar problemáticas de viviendas, en especial con la construcción de las casas de miles de familias que ya cuentas un subsidio rural, pero que producto de inoperancias administrativas siguen estando más de tres años que se construyan, situación que esta presente en muchas de las comunas, por sobre todo de las más apartadas de la capital regional.

Otro componente que estamos al debe, es comenzar a invertir en la innovación y tecnología del futuro, ahora. Un ejemplo de ello es que la región no mostró ningún interés en participar en ser una de las opciones para traer el laboratorio de SONOVAC a la zona, donde Bio Bio y Antofagasta, si lo hicieron, presentando una propuesta con recursos para la instalación del laboratorio. Nuestra región ni siquiera se imaginó concursar a esta idea y esas con las cosas que nos podrían cambiar nuestra matriz productiva. Otro ejemplo es el apoyo a los pescadores o algueras, donde no cuentan con un constante impulso financiero para la innovación, estudio e incorporación de nuevas tecnologías que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican al sector, pero también de aprovechar aun más de nuestros recursos naturales.

Como vemos tenemos muchos desafíos que afrontar, es un tiempo de transformación que las autoridades locales deben generar para construir nuestro próximo futuro, donde como medio de comunicación estaremos en cada paso para difundir, educar y pedir rendiciones de cuentas, si es necesario.

Alejandra Sepúlveda

Jefa de Informaciones.