Por: Gisella Abarca.

La única vía que conecta a la comunidad de San Ramón con el centro de Rancagua, no es precisamente una pista de primera; sino más bien es una arteria que está dañada por el uso natural de los vehículos, y de la cual a vista y paciencia de los vecinos del lugar “las autoridades se han preocupado poco o casi nada de mantener”, indican.

Y es que el camino principal que conecta la localidad con la ciudad se encuentra con presencia de baches que hacen difícil el tránsito por la vía.

“Casi todos los días debo viajar al centro de Rancagua y ya sea en micro o colectivo y es una gran molestia, porque los hoyos provocan que los vehículos salten o realicen movimientos bruscos, literalmente quedamos con los riñones pegados al techo. Yo no entiendo como el alcalde o quien sea no se preocupen de este tipo de problemas”, señaló la señora Marión Pichicona.

En tanto, la señora Marcia Saldivia cuenta que “en esta avenida han ocurrido muchos accidentes producto que los conductores pierden el control, porque no alcanzan a hacerle el quite a los hoyos, sobre todo en las noches. Es lamentable que la única vía de conexión con la ciudad que tenemos esté en mal estado. Me siento viviendo en el patio trasero de Rancagua, porque para acá no llegan los políticos a solucionar nuestros problemas, sólo lo hacen para las campañas y a ofrecernos promesas que sabemos nunca se cumplen”, agregando que en algún momento la molestia de los vecinos se va a desbordar “seguirá aumentando la rabia y en cualquier momento pueden comenzar las protestas acá”, subrayó.

Viviana Gallardo, es otra vecina molesta con el mal estado de la calle, quien comentó “Acá en San Ramón nos sentimos abandonados y esto viene desde hace mucho tiempo. Esta avenida ya no es transitable. Acá tenemos un cementerio y constantemente hay funerales, imagínese lo que ocurre durante el trayecto, el cajón adentro de la pompa salta para todos lados. Ahora que asumió un nuevo alcalde espero que se acuerde que existimos y nos ayude a solucionar este asunto, porque nosotros también somos parte de Rancagua”.

De este modo, una de las iniciativas que proponen las vecinas del sector es que los hoyos se rellenen con asfalto, concluyeron.

“ES UN TEMA QUE SE ARRASTRA DESDE HACE MUCHOS AÑOS”

Consultado el municipio de Rancagua, el alcalde Juan Ramón Godoy expuso que “El mal estado de los caminos afecta no sólo a San Ramón, sino también a otros sectores de Rancagua y es un tema que se arrastra desde hace muchos años y no ha sido solucionado por las autoridades anteriores. Desde que asumimos, hace tan solo un mes, estamos ocupados trabajando en entregar soluciones a las problemáticas que presentan las y los vecinos, y particularmente con este tema vamos a trabajar en un Plan de Recuperación de Caminos”, indicó Godoy.

El edil rancagüino agregó “Por otra parte, también estamos iniciando el programa ‘Alcalde en tu Barrio’ que nos permitirá visitar todos los sectores de la ciudad, tanto urbanos como rurales, para conocer inquietudes y problemáticas de las y los vecinos y generar planes de acción para mejorar la calidad de vida de todas y todos”, acotó.