Alejandra González V.

Medica Familiar

Infanto Juvenil

Mucho se ha escrito sobre lactancia materna y sus beneficios para la madre y el niño, pero mantener la lactancia no siempre es fácil, en el camino van surgiendo algunos problemas que con la información y el apoyo adecuado son posibles de solucionar. En este artículo abordaremos uno de los motivos de consulta más frecuentes durante el periodo de lactancia, el dolor y la forma de abordarlo.

La lactancia no debe doler. El dolor es un fuerte inhibidor de la producción de leche materna por lo que no debe doler. Si existe dolor es necesario descartar algunos problemas.

Lo más frecuente es que exista un mal acople. En un acople adecuado el bebe debe introducir en su boca la mayor parte de la areola, sus labios se deben evertir (doblar hacia afuera), su mentón y su nariz deben estar pegados al pecho y por sobre todo, no debe doler. Una forma fácil de lograrlo es estimulando la comisura del labio con el pezón (o con el pecho si no está formado), lo que provocará la apertura de la boca del bebe, y luego introducir el pecho en la boca lo más posible. Si duele es necesario sacar el pecho y volver a intentarlo. Como abran notado no es necesario que exista un pezón bien formado para lograr un correcto acople.

Otra razón por la que exista dolor son las grietas. Su causa más frecuente es un mal acople prolongado lo que causa tracción excesiva sobre el pezón, por lo que, lo primero que es necesario hacer, es corregir el acople. Para ayudar a sanar la grieta también es aconsejable comenzar a amantar por el pecho contrario para evitar que el bebe succione con mucha fuerza el pecho afectado. Luego de la toma se puede poner una gota de leche sobre la zona afectada y dejarla secar, idealmente al sol. Esta técnica, llamada parche de leche, ha demostrado ser tan útil como las cremas cicatrizantes. Con estos consejos la grieta debería estar mejor en 24 horas, si no es así es necesario consultar ya que podría existir una infección de la zona que requiera tratamiento farmacológico.

El pecho de la madre también puede doler por congestión mamaria. En este caso el pecho se siente duro, puede estar un poco caliente y duele al tocarlo (no solo cuando se amamanta, como en los casos anteriores). Habitualmente se produce pocos días después del parto o tras pasar un periodo largo sin amamantar y es causado por mal vaciamiento de la mama, por lo que en este caso también será importante corregir la técnica de acople, y permitir que el bebe mame hasta vaciar por completo el pecho (es fundamental nunca utilizar el reloj para decidir cuándo cambiar de pecho). Para ayudar al correcto vaciado se pueden usar compresas calientes antes de la toma y, muy importante, compresas frías después, todo el tiempo que sea necesario.

Las llamadas “perlas de leche” producidas por la obstrucción de un conducto por un tapón de grasa, que se observa como un punto blanco en el pezón, también puede producir mucho dolor en el momento de la toma. Estas se manejan pasando una gasa o toalla áspera por el pezón con agua caliente varias veces al día lo que ayudará a desobstruir el conducto. También es necesario que la madre disminuya el consumo de grasas saturadas para evitar que se vuelva a obstruir (lácteos enteros, mantequilla, queso, carnes de cerdo y cordero, etc..)

Si la congestión mamaria, las grietas o las perlas de leche no se manejan a tiempo se puede producir mastitis, que es la infección del tejido de la mama. Se manifiesta por dolor, y enrojecimiento del pecho materno, acompañado de fiebre y decaimiento. Esta afección requiere de tratamiento antibiótico por lo que es importante la consulta médica precoz. No es necesario dejar de amamantar ya que la infección no se produce en el sitio donde se produce la leche.

En caso de dudas no dude en consultar. En nuestra ciudad es posible solicitar la atención de asesoras de lactancia que pueden brindar el apoyo necesario para solucionar estos y otros problemas. En el ámbito público, la gran mayoría de los centros de salud (CESFAM) cuentan con horas de clínica de lactancia, prestación destinada para estos fines. La resolución de los problemas presentados durante la lactancia es una urgencia para el sistema de salud ya que no resolverlos puede comprometer la continuidad de esta, y no existe medida preventiva más eficaz que mantener la lactancia materna hasta al menos los dos años.