El 5 de agosto de 2013 fue publicado en el diario oficial el Plan de Descontaminación para la zona saturada de O´Higgins, plan que si bien muestra números positivos según la data del propio Ministerio de Medioambiente, tiene igual a la ciudad de Rancagua como una de las urbes más contaminadas de Latinoamérica, según los datos obtenidos del reporte anual de la plataforma IQAir.

“En el mes de julio de 2020, (la capital regional) tuvo como promedio la tremenda cifra de 49,2 μg/m3. Es decir, aproximadamente un 500% de los niveles máximos recomendados por la OMS, que corresponde a un máximo de 10 μg/m3”, dice Walter Guzmán, ingeniero PUCV, quien hoy cursa un magíster en Energías Renovables y Medioambiente en la Universitat de Barcelona.

Este plan ha recibido varias críticas, nosotros insistimos en una variable que se ha puesto de moda pero que lamentablemente al parecer el nuevo plan por PM 2,5 tampoco subsana que tiene relación con l”a comunicación de riesgo”. Desde este punto de vista es poco entendible que las medidas sean exactamente las mismas para cualquier nivel crítico, lo que hace que la alerta, la pre y la emergencias ambientales sean exactamente lo mismo.

“Lo lógico es que se vaya aumentando las restricciones al empeorar la calidad del aire. Restricción vehicular y cierre de industrias contaminantes en días de preemergencia y emergencia pueden ser recomendables, más que por su efecto en la disminución de la contaminación total de la zona, por hacer sentir que toda la población debe aportar con todo lo que este a su alcance a la disminución de los niveles tóxicos de contaminación”, apunta Patricio Freire, académico de la U. de Santiago, experto en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental.

El académico incluso va más allá: “En una primera etapa parece poco realista centrar la gestión de episodios en la prohibición de uso de leña, ya que en días fríos de invierno ¿Cómo se calefacciona un hogar que no tenga un sistema alternativo? El plan debería concentrarse más en la concientización de la población de lo contaminante que es la leña, de manera que los que tengan alternativa no la usen (acá podría haber fiscalización) y los que no tengan alternativa, la usen de una manera más controlada (más difícil de fiscalizar)”.

Pero hoy ante cualquier episodio critico los comunicados de prensa de la autoridad parecen ser copia del anterior, y más énfasis se pone en el recambio de calefactores que en señalar que efectivamente nuestro aire está contaminado, y que esto es un peligro para nuestra salud.

Esto sin considerar que nunca se ha estudiado por ejemplo cual es el aporte de PM 2,5 que genera el vertedero de La Yesca o el antiguo basural municipal que estaba ubicado a por la ruta Travesía al norte del Punta del Sol.

Al mismo tiempo ya en el editorial publicado 6 de agosto de 2013 escribíamos que “Falta información de cómo se fiscalizará el cumplimiento de la normativa y también a que multas nos arriesgaríamos”, lamentablemente hoy si bien se ha mejorado en esta temática, esta duda aún no completamente respondida. Si bien con los pocos recursos que hay se han hecho esfuerzos en fiscalizar, esto se ha hecho de manera callada, con poca información de las labores realizadas y prácticamente nula información sobre multas efectivamente cursadas, más aún cuando entendemos que los pocos fiscalizadores que hay en nuestra región están cansados, y que la prioridad ciertamente es fiscalizar el Covid y no una chimenea encendida.

Sin embargo, es lo que tenemos, el PDA por PM 10 es una realidad, y prontamente lo será el plan por PM 2,5 pero también es cierto que ningún plan es una solución mágica a nuestros problemas de contaminación si no se produce un cambio en la manera en que actuamos frente a nuestro medio ambiente.

Luis Fernando González V

Sub Director