POR: MARCELA REYES GENERAL

Educadora de Párvulos y jefa de carrera

Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° básico

CFT Santo Tomás Rancagua

Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: OBRA DE TÍTERES

Con esta actividad desarrollamos la creatividad, el lenguaje, la escucha atenta, el respeto por los turnos y el trabajo en equipo.

Manos a la obra:

En la tarde cuando se comienza a oscurecer o antes de ir a dormir, invite a sus hijos a inventar una obra de títeres.

Recolecten sus peluches y juguetes favoritos para usarlos como personajes.

Como escenario, se pueden esconder detrás del sillón y ellos les cuentan a ustedes una historia.

ACTIVIDAD 2: LOS DETECTIVES

Esta actividad es muy interesante – sobre todo para los más pequeños – los que no sólo conocerán texturas, sino que también descubrirán el mundo con una visión más dedicada y admirarán lo hermoso de la creación.

Comienza el juego: