Este sábado, iniciando la fecha 16 del Torneo Nacional, O’Higgins sufrió una nueva caída.

Los rancagüinos, que no se vieron bien, fueron superados por la Universidad de Chile, elenco que no necesitó de mucho esfuerzo para ganar por 1-3.

En este lance se pensaba que el rendimiento de los rancagüinos sería otro, pero no fue así. La U, aprovechó las falencias que el equipo celeste dejó en defensa y concretó un solvente 1-3 con tantos de Joaquín Larrivey, Gonzalo Espinoza y Ramón Arias. Mientras que el descuento fue obra de Marcelo Larrondo, mediante un lanzamiento penal.

Y el panorama no es bueno de cara al cierre de la primera rueda. A la espera de su próximo rival, Antofagasta, los celestes están en crisis, no ganan desde el 29 de mayo y pareciera que, si no hay un cambio en la cancha, no habrá solución. (FOTO: Marco Lara).