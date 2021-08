En la Escuela Básica Fernando Arenas Almarza, de Chimbarongo, estaban ansiosos por volver a las salas de clases luego de las vacaciones de invierno. Y es que tanto tiempo alejados de la presencialidad y remitiéndose solo a la entrega de guías y clases en línea los hacía echar de menos las dinámicas que se daban normalmente en el establecimiento.

Al menos así lo plantea su directora, María Loreto Caiceo, quien está a la cabeza del recinto educacional que alberga a unos 350 estudiantes, y donde elaboraron un sistema de grupos, para ir alternando a los alumnos que llegan a clases presenciales y así respetar los aforos.

“Estamos muy contentos con el compromiso de la comunidad y también muy sorprendidos, porque ha habido días en que hemos tenido más de 100 alumnos en el colegio”, señala Caiceo.

La directora afirma que la comunicación entre todos los estamentos de la comunidad educativa (profesores, directivos, asistentes, apoderados y alumnos) fue clave en la preparación de la escuela para volver a recibir a los alumnos. Además, claro está, de aplicar y educar sobre los protocolos.

“Hemos hecho una especie de visita también para los apoderados, para que vieran las condiciones en que está el establecimiento”, añade.

Incluyendo a esta escuela, según datos de la Seremi de Educación, son 303 los colegios que están con clases presenciales en la región. A ellos, se le suman 301 jardines infantiles bajo esta misma modalidad, totalizando 604 establecimientos con presencialidad en la región, lo que equivale al 63%.

Colegios municipales al debe con la presencialidad

“Me ha tocado ver la disposición de profesores, asistentes de la educación y equipos directivos para preparar a los colegios para la presencialidad. Además de ver a los niños y adolescentes tremendamente motivados, felices y aplicando los protocolos sanitarios. Eso demuestra que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad”, señala el seremi de Educación, Felipe Muñoz.

La cantidad de establecimientos educacionales que están recibiendo a los alumnos y alumnas en sus salas es bien recibida por la autoridad. “Hoy las familias han demandado tener los colegios abiertos, por lo tanto, estamos tremendamente contentos por estos resultados”, dice Muñoz. “Tenemos más de 600 establecimientos en la región de O’Higgins con apertura a la presencialidad y eso obviamente nos tiene muy contentos”.

Y si bien el seremi destaca en primera instancia “el trabajo coordinado y responsable” de los sostenedores que mantienen abiertas sus escuelas con clases presenciales, también cuestiona a los municipios que están operando solo de forma remota.

Ello, porque solo un tercio de los colegios municipales (34%) ha iniciado el retorno de sus alumnos a las salas, en contraste al 94% de establecimientos particulares pagados y al 56% de los particulares subvencionados que están con presencialidad.

“Me pregunto qué es lo que han estado haciendo esos sostenedores estos 17 meses. No podemos estar preparando hoy un retorno presencial, entendiendo que esto viene desde el año pasado”, critica Muñoz.

“El Mineduc, en el mes de diciembre, dispuso de $13 mil millones en el Plan Yo Confío en Mi Escuela para prepararlas para recibir estudiantes y muchas de las comunas que no han iniciado un plan presencial no postularon a esta convocatoria,” asegura el seremi. “Eso me parece una irresponsabilidad por parte de los sostenedores municipales”.

La autoridad añade que, a esos recursos, se sumaron $25 mil millones más de parte del Ministerio de Educación, para que los colegios tanto municipales como particulares subvencionados postularan para reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos.

Así, Muñoz postula que de los 33 municipios en la región, hay 19 donde los colegios públicos están recibiendo de forma presencial a los alumnos: “Creo que hay que destacar la labor que se ha hecho en Litueche, La Estrella, Pichilemu, Paredones, Navidad, Chimbarongo, Nancagua, Peralillo, Placilla, Pumanque, San Fernando, Palmilla, Chépica, Coltauco, Coinco, Pichidegua, Requínoa, San Vicente y Machalí”.

CIFRAS PARA DESTACAR

604 Establecimientos educacionales están recibiendo a sus alumnos y alumnas en las salas de clase.

94% De los colegios particulares de O’Higgins está con clases presenciales.

34% De los colegios municipales volvió a la presencialidad luego de las vacaciones de invierno. El resto se mantiene con clases remotas.