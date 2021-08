– Contenido patrocinado-

El pasado 6 de julio y por unanimidad, el Concejo Municipal aprobó el convenio de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) que había sido postergada en los últimos seis años. Hoy la OPD retoma sus funciones con más fuerza que nunca, tal como en su momento se comprometió el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta oficina contará con ocho profesionales y su coordinadora es la Trabajadora Social, Michelle Rodríguez.

La oficina está bajo la supervisión de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y busca contribuir en la instalación de sistemas locales de protección de derechos que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de niños, niñas y jóvenes. Frente a este gran desafío para la comuna, el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy explicó que “necesitamos la articulación efectiva para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo su participación, la de sus familias y el ejercicio del rol parental”. La primera autoridad comunal agregó que “mediante el trabajo profesional, se busca incentivar la participación de la familia en pleno, son 4.500 niños, niñas y adolescentes que además han tenido que estar en sus casas producto de la pandemia, cambiando sus actividades habituales, lo que puede llevar a problemas de conducta y la dinámica dentro de los hogares”.

La Oficina de Protección de Derechos trabaja directamente con el Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile, PDI y Fiscalía. La Directora de Desarrollo Comunitario, María Teresa Hernández, indicó que “la Oficina de Protección de Derechos, tiene una línea de gestión intersectorial y tiene la línea de protección que se suma a todos los programas de promoción que tiene la oficina de Desarrollo Comunitario en primera infancia entregando un apoyo más integral y donde consideramos no solo a niñas y niños vulnerados, sino a aquellos que puedan participar en talleres promocionales, protección de sus derechos, autocuidado y talleres de salud emocional”.

Cualquier vecino o vecina de la comuna puede acudir a la OPD cuando observe que no existe una atención a niños, niñas y adolescentes, respecto a vivienda, salud, alimentación y abrigo, o si hay castigos físicos y psicológicos en contextos de crisis familiar, ante la presencia de agresiones verbales y psicológicas aisladas a nivel familiar, no sostenidas en el tiempo, y que no constituyan delito. Otra de las causas puede ser las inasistencias reiteradas a un establecimiento educacional sin justificación; así como cualquier actividad laboral realizada por niños, niñas y adolescentes que entorpezca su proceso educativo regular o afecte su salud y desarrollo integral.

OPD Rancagua comenzó a trabajar el 2 de agosto, atendiendo provisoriamente en Juan Martínez de Rosas 0265, Rancagua.

Teléfono de contacto: 9-6676-1516

Email: opd@rancagua.cl

– Contenido patrocinado-