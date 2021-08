El próximo 15 de agosto, El Rancagüino estará de cumpleaños, esta casa periodística cumple 106 años informando a la región.

La celebración de este aniversario como muchas otras celebraciones a causas de la pandemia no será como estábamos acostumbrados, no podremos juntarnos en nuestro taller con nuestros amigos, pero digitalmente a través de nuestras redes sociales igualmente esperamos que cada uno de ustedes nos acompañe este 15 de agosto.

El diario ciertamente que ha cambiado desde que fuese fundado en 1915, seguramente Miguel González jama soñó con los más de 2 millones de visitas que al mes tiene la web del diario (www.elrancaguino.cl) o con los más de 150 mil seguidores que tenemos en redes sociales, o que el papel sea solo un soporte más de nuestras noticias, el diario de todos los días también se entrega por mail y por whatsapp sino a través de un formato digital que a diario miles de personas leen desde sus celulares, pero pese a los cambios, hay celebraciones que perduran y cuando ya poseemos más de un siglo de vida, la ceremonia del 15 de agosto sigue siendo una verdadera tradición local.

Igualmente estamos en pleno proceso de preparación de nuestra tradicional edición aniversario, la que el lunes 16 de agosto saldrá en circulación para celebrar haciendo lo que mejor sabemos hacer, que no es otra cosa que informar a la región de O´Higgins.

Al mismo tiempo, si bien la pandemia ha significado un fuerte golpe económico para nosotros y otras tantas pymes de nuestro país, también ha sido una oportunidad. Hoy podemos afirmar de cara a nuestro aniversario que la audiencia total de El Rancagüino desde los inicios de la Pandemia ha aumentado considerablemente (considerando el diario digital, nuestra web y redes sociales) confirmando la tendencia mundial de informarse por los medios conocidos y tradicionales como garantía de veracidad ante las oleadas de noticias falsas, desinformación o tendenciosa que prolifera en internet. Hoy más gente que nunca en estos 106 años se informa de alguna manera a través de El Rancagüino.

Así, como siempre estamos presentes, disponibles para colaborar en la recuperación de los emprendimientos de nuestra región y difundir todas aquellas buenas acciones para poder en algo palear los ciertos sufrimientos que muchos están viviendo en medio de la pandemia sanitaria y social que estamos pasando.

Luis Fernando González

Sub Director-