Por: Ricardo Obando.

Decidido, claro en lo que irá a hacer y sabiendo que allí puede forjar su futuro en el básquetbol. Así está Álvaro Pacheco Carreño, rancagüino de solo 15 años que, en los próximos días, viajará a España para sumarse a una prestigiosa academia de baloncesto y así, dar un paso gigante en su promisoria carrera deportiva.

El joven, que en la capital regional defiende los colores de Rancagua CAF, recibió a El Rancagüino en su actual casa de estudios, el Liceo Óscar Castro Zúñiga. Allí, narró de cómo llegó a ser contactado y del porqué aceptó el desafío, más cuando su familia y su madre le dio todo el apoyo para dar el salto a Europa. En su corta carrera, las oficia de base, alero y escolta. “Juego más en las dos primeras, pero me desempeño mejor como alero”, comentó.

Además, aseguró que uno de sus ídolos en el basket nacional es Ignacio Arroyo, que está jugando justamente en España y Kevin Durant, que hoy juega en los Nets.

¿Cómo se gestó esta oportunidad?

“Al momento de quedar en la preselección U16, en febrero, yo ya era parte del radar de la Selección y con el paso de los meses recibí el llamado de la Academia Torrejón Basket (TBS), quienes vieron videos míos, que les perecí un jugador interesante. Me dijeron que querían que estar conmigo un par de temporadas, formarme con ellos y que jugara parte de las ligas que ellos tienen allá”.

Del básquetbol español uno puede ver que es fuerte, que hay muy buen nivel. ¿lo ves así?

“Tienen buen nivel, hay buena altura (en los jugadores), hay mucha intensidad más que acá en Chile. Para mi edad soy bastante alto, mido 1.76. Allá seré uno de los más chicos, respecto también a mi edad ya que la serie a la que pertenezco es años 2005-2006 y yo estoy en los más pequeños de la categoría”.

Álvaro, ¿cómo llegaste al básquetbol?

“Yo me inicié en el colegio Leonardo Da Vinci. Era un niño bastante hiperactivo, recuerdo. Deporte que veía, deporte que quería practicar y un día mi mejor amigo de ese tiempo me invitó a jugar basket. Acepté y fui, me llamó bastante la atención este deporte y desde ese tiempo conocí a mi profesor Cristian Figueroa, que ha sido mi formador. Después pasé por el Club Básquetbol O’Higgins y desde hace tres años que pertenezco al Club Rancagua CAF”.

En Rancagua CAF has tenido también mucha competencia en ligas, contra equipos de la región Metropolitana por ejemplo. ¿es así?

“Sí, jugamos una de las ligas más competitivas a nivel del centro del país (METROBASKET), jugamos contra los mejores equipos de Santiago y eso nos ha servido para mejorar como club y así también mejorar el básquetbol que se practica en la región”.

¿Y tu experiencia con la Selección?

“Tuvimos un proceso de cortar (seleccionar) jugadores, no quedé en la última nómina para formar parte de la concentración que se realizó en el Centro de Entrenamiento Olímpico, ya que la fecha de campeonato estaba planificada posterior al 10 de agosto, pero eso se adelantó. Era complicado estar y no se pudo dar”.

Álvaro, ¿qué mensaje le entregarías a los jóvenes de Rancagua y la región respecto a esta experiencia que tendrás en España?

“Que persigan sus sueños, que se superen a ustedes mismos y que no se comparen con nadie, porque cuando uno va mejorando se da cuenta de lo que uno vale y que todo el esfuerzo que conlleva, no ir a fiestas por ejemplo por estar entrenando, es esfuerzo y dedicación, y eso genera que en estos momentos me esté yendo a España”.

Instalaciones de primer nivel tiene la Academia Torrejón Basket. La entidad, nació en 2001, y según señalan, “nos preocupan el que nuestros chicos y chicas convivan entre ellos, pongan en práctica el trabajo en equipo, valoren el esfuerzo y por qué no, experimenten la frustración”.