El mito que afirmaba que las mujeres le traían mala suerte a la minería está completamente obsoleto. Con una fuerza impresionante, las mujeres se están abriendo camino en la industria, tanto a nivel técnico como profesional, realizando labores que van desde la conducción de camiones, la operación de maquinaria pesada, apoyo en diferentes áreas administrativas, hasta el liderazgo en compañías.

Un logro que no deja de ser relevante, considerando que recién en 1996 Chile eliminó del Código del Trabajo la normativa que restringía la presencia de la mujer en los yacimientos. De eso, han pasado apenas 25 años. Según datos del Estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena, publicados por el Consejo Minero el año 2021, la participación de la mujer en empresas mineras alcanzaba el 12,2% al 2020, cifra que, si bien se compara negativamente con países como Alemania, Canadá y Australia, es bastante alentadora si se toma en cuenta que hace cinco años la participación no superaba el 8%.

Desde siempre, la minería ha sido uno de los grandes motores de la economía nacional, con más de un 10% de representación en el PIB chileno. Y hoy está jugando un rol fundamental en la recuperación del país, que lleva un año y medio inmerso en una gran crisis por la pandemia. Para el 2023, se calcula que se necesitarán cerca de 30.000 personas en la industria, por lo que aumentar el porcentaje de mujeres no solo responde al legítimo derecho de igualdad, sino que también a la necesidad de mano de obra cualificada.

MVC, firma de la Región de O’Higgins que entrega soluciones integrales en relaves, lleva años promoviendo la incorporación de la mujer a la fuerza laboral minera. “Estamos comprometidos con la promoción de la equidad de género porque sabemos que es un asunto de competitividad empresarial y de responsabilidad con las comunidades a quienes más nos debemos”, asegura Patricia Navarrete, Jefa de Desarrollo Organizacional de MVC. Según ella, “las brechas de género han sido parte de nuestra sociedad desde los orígenes. Desde niña he visto machismo y sesgos a nivel de padres, profesores y la comunidad en general. Quizás por ello la desigualdad ha sido un tema que, sin darme cuenta, se ha convertido en mi consigna. Sin ser feminista, porque no me gusta la creencia de la lucha contra el hombre, creo importante disminuir las diferencias”.

Tanto la motiva el tema, que es hoy está liderando el proceso de implementación de la Norma NCh 3262 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal en MVC. “Tengo el honor de trabajar en una empresa que da valor al objetivo de esta norma, logrando que trabajemos con motivación y ganas de generar cambios, para que en el futuro las oportunidades sean para todos por igual”, sintetiza Patricia.

Trabajo colaborativo

Pero la motivación de incorporar a la mujer no es reciente. MCV lleva más de cinco años trabajando en el programa Mentorías, del Ministerio de Minería, instancia que busca promover la incorporación de la mujer en el rubro minero a través de pasantías. Cada año, estudiantes de los liceos Politécnico de Machalí, Francisco Antonio Encina de Las Cabras, Ernesto Pinto Lagarrigue, Presidente Pedro Aguirre Cerda e Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins de Rancagua se vinculan con mujeres profesionales de MVC, quienes les cuentan lo que hacen y el aporte que ha significado su trabajo para la empresa.

“Para MVC ha sido un gran aprendizaje desarrollar este programa, que busca que las estudiantes de liceos se interesen por nuestra industria, logrando incrementar la participación femenina desde las aulas, momento en el que las alumnas analizan las posibilidades que les ofrece el mercado para el futuro. Este programa también ha potenciado los liderazgos internos en la organización, ya que las profesionales fortalecen sus conocimientos y habilidades al incorporarlas a la vida de otras mujeres de menor edad, pero con los mismos sueños de desarrollo y crecimiento profesional”, asegura Mariely Mardones, Supervisora de Comunicaciones de MVC.

En estos tiempos de pandemia, las estudiantes también han podido conocer la experiencia de las mujeres en la minería a través de videos testimoniales, que forman parte del ciclo de las cápsulas “Minería con ojos de mujer”. Se trata de un material audiovisual realizado en conjunto con el Ministerio de Minería y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

La Seremi regional de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma, aseguró que una de sus metas es posicionar a O’Higgins como una de las regiones con mayor participación laboral femenina en la industria minera. “Ha sido un privilegio trabajar con profesionales de MVC. Su interés por incrementar la presencia de la mujer en la minería y acortar las brechas es genuino. Ha sido muy reconfortante confirmar que todos, la empresa, la academia, el mundo minero y nosotros compartimos la idea de que las competencias, las habilidades y capacidades no poseen género”, sostiene Marcia Palma.

En terreno

El trabajo de MVC con las mujeres no solo se circunscribe a sus faenas y administración. Desde hace muchos años también promueve acciones entre sus diferentes grupos de interés, emprendiendo estrategias de incorporación laboral y desarrollo territorial.

En Olivar, por ejemplo, la compañía entrega becas sociales, orientadas al desarrollo y empleabilidad de los segmentos jóvenes, mujeres y adultos mayores. También realiza charlas a la comunidad y conversatorios para el desarrollo de las personas.

Carla Guajardo, concejala de la comuna de El Olivar y ex presidenta de la junta de vecinos de Población 10 de Agosto, con quien MVC tiene una estrecha relación, sostiene que “con el pasar el tiempo y la lucha social que se ha dado, hemos ido avanzando en materia de equidad. Empresas como MVC han hecho jugado un rol relevante en el desarrollo y fortalecimiento de nuestras comunidades, entregando capacitaciones y fomentando la participación de las mujeres en diferentes actividades de la comuna. Destaco especialmente los diálogos participativos, donde podemos decir nuestras problemáticas y plantear acciones para el futuro”.

Por su parte, María Jesús Durán, encargada del Programa Adulto Mayor de la Municipalidad de Requínoa, cuenta cómo se ha ido desarrollando un trabajo en conjunto con MVC para promover mayores espacios de participación social de las mujeres mayores en la zona. “Con el taller de teatro, llamado Mujer mayor”, hemos tenido un éxito rotundo de trabajo en red, no solamente desde un enfoque artístico y cultural, sino que nos ha permitido empoderar a la mujer mayor para salir de sus rutinas diarias, muy ligadas a lo doméstico”. Su anhelo es promover el autodesarrollo de las mujeres mayores en sus distintos ámbitos de interés. “Espacios como los que hemos generado con MVC contribuyen al empoderamiento, integración social, autorrealización y de desarrollo cultural- artístico de la mujer en todos los ámbitos de la vida”, asegura.

La OTIC O’Higgins comparte la mirada de María Jesús, enfatizando que “más allá del éxito en las acciones realizadas en conjunto con MVC, para nosotros como institución, resulta satisfactorio y significativo tener la oportunidad de aportar concretamente a mejorar la empleabilidad y calidad de vida de mujeres vulnerables de la zona”, sostiene Blanca Medina, jefa Programas RSE y Calidad OTIC O’Higgins, organismo que desde el viene realizado capacitaciones, en conjunto con las municipalidades del sector y organismos públicos como SERNAMEG. “Los cursos de capacitación, en jardinería, gasfitería y asistente domiciliario para el adulto mayor entre otros, han sido muy valorados por los alumnos y todos los nuevos oficios aprendidos, aumentan sus posibilidades de conseguir trabajo y les dan autonomía, lo que además impacta positivamente en sus familias”, señala.

Desafíos futuros

Las mujeres están liderando el paso de la industria minera a una etapa 4.0. Y en ese camino las nuevas generaciones están jugando un rol trascendental. Las llamadas milennials y centennials tienen completamente incorporado el concepto de igualdad, no le temen a los cambios y son mucho más conscientes del rol que juegan en la sociedad. A ello se suman también los nuevos estándares de la industria, con mejor tecnología, nuevas normativas y una forma de trabajar muy distinta a la que se tenía hace 30 años.

Aurora Davidson, directora de MVC y CEO de Amerigo Resources, compara lo que está pasando en minería con lo que ocurrió en la Liga de Fútbol Americano (NFL) de Estados Unidos. No se veían grandes avances, hasta que adoptaron la regla de Rooney, que puso como regla que para las vacantes del equipo y para el staff de entrenadores debía entrevistarse, al menos, un candidato de las minorías raciales. Cuando aplicaron esta regla comenzaron a tener resultados y vieron que antes no habían hecho los esfuerzos necesarios, dejando muchos buenos candidatos afuera. Una vez que se empezó a aplicar esta regla de manera sistemática cambió la cara de la NFL. “En el momento que una compañía minera adopte la política de entrevistar por lo menos a una mujer para cada vacante que tenga la empresa, iremos viendo la incorporación de mujeres mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”, ejemplifica.

Romina Cid Moris, Energy Manager y Especialista en Excelencia Operacional para MVC, asegura que para pasar del desafío al aporte de valor, es fundamental introducir políticas de mejora continua en las organizaciones, y que los beneficios vayan de la mano con las mejoras en el desempeño. También es importante abrir espacios para la innovación en el diseño de programas, conformación de equipos multidisciplinarios y atracción de talentos. Siempre con foco en la igualdad de género.

“En MVC hemos diseñado planes para implementar tres estándares: gestión de la energía, gestión de activos e igualdad de género. Gracias a eso, hemos logrado una mayor visibilización de sponsors, una nueva política integrada, la incorporación de un nuevo pilar estratégico con foco de género y el posicionamiento de una nueva gobernanza. Todo, con un 45% de mujeres y un 55% de hombres”, explica la profesional.

Asimismo, Romina reflexiona sobre las ventajas competitivas y la toma de conciencia real que genera la excelencia operacional con prácticas de igualdad y equidad de género, «se puede reconocer un involucramiento de todas las personas de la organización, lo que va transformando la cultura, va eliminando estereotipos y sesgos por género, entrega inputs de valor para el foco en el cliente (interno y externo), y se van consensuando de manera colaborativa la eliminación de todas aquellas tareas que no agregan valor».

