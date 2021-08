Por: Ximena Mella Urra.

Fotos: Marco Lara.

La sal de mar extraída en la provincia de Cardenal Caro, es un producto único y ancestral, cuyo proceso de producción comienza en septiembre y se extiende a marzo del siguiente año. Su oficio como tal, registra al menos unos 500 años de antigüedad y hoy son reconocidos como Tesoro Humanos Vivos por parte del Estado chileno.

En Cáhuil, Barrancas y la Villa, comuna de Pichilemu y en Lo Valdivia, comuna de Paredones, se extrae la sal de mar, mineral no metálico que, actualmente, solo se produce en la Región de O’Higgins. En ambas zonas existen más de 60 faenas. La recuperación del valor de la sal de mar, sigue generando interés en recuperar salinas y a este oficio ancestral. Es que a este producto hoy se le otorga un valor diferente, un valor agregado que la hace más cotizada que antes, pudiéndose adquirir de diversas formas y presentaciones, ya sea sal fina, gruesa, con especias, etc.

María Verónica Pérez, vocera de la Asociación de Salineras y Salineros de Chile, Asachi, recuerda que las lluvias del verano pasado fueron pérdidas. “ Así es, con ello además se atrasa todo el trabajo realizado”, indicó. “La sal se venden al turista quienes en el último año han consumido grandes cantidades de esta sal de mar. Por eso el turista nos hace levantar nuestro sector, vender y así recibir ayuda desde la seremi mediante los fondos concursables, así como también la existencia de mujeres salineras. “Actualmente lo más difícil es trabajar en estas condiciones y el abuso de los dueños de salinas contra los trabajadores, no hay derechos de salud ni nada”, reclama, “es solo sobrevivencia”.

Debemos seguir uniéndonos para que reconozcan nuestro esfuerzo, y segur luchando para que el oficio que es tan lindo y natural, no se pierda. Si no estamos ensenándole a la juventud el valor de esto, no vamos a llegar muy lejos”, añadió. “No hay oficio igual en el mundo, ni otro parecido que se haga de esta manera”.

En tanto, la gerente de la Cooperativa Campesina de Salineros de Cahuil, Barranca, La Villa, Viviana Menares, añadió que se ha podido vender la sal solo al turista y no en grandes cantidades como se lograba antes, incluso antes de la pandemia. Gran parte de las ventas se producen con los turistas, pero en tiempos de cuarentena más estricta no podían salir ni venir. Estuvo todo detenido, aunque ahora nos hemos podido reactivar un poco con el avance de la comuna en las fases”, según dijo la representante de este organismo el cual agrupa a más de una treintena de mineros de la sal.

ASOCIATIVIDAD

“Hoy los salineros han vivido de la entrega de los IFE. Estamos asociados como cooperativa para poder postular a proyectos porque el salinero debe comprar todos los años el equipamiento necesario para trabajar. Es que estos materiales solo duran una temporada ya que la salinidad del lugar los oxida, cuando contienen fierro”, dice. Es por eso dice han tenido un gran apoyo de la Seremi de Minería ya que gracias a ello han podido postular a las versiones del PAMMA y al FNDR, de Transferencia y Fomento de la Pequeña Minería, para obtener recursos. La única ayuda que tenemos ahora es esta”. Y explica que la sala de procesos con la que cuentan hoy es muy completa y está a disposición de los asociados, pero reclama que no pueden darle la patente de funcionamiento porque fue construida en zona inundable de riesgo.

Asimismo comentó que tienen problemas con la barra, es decir, con la desembocadura en La Boca que llega al mar. “Allí hay mucha arena, por muchos años, y con la falta de lluvias, esta barra se tapa y no entra agua, sin ella no podemos empezar a trabajar las salinas”, agregó Viviana. “Tenemos que desembolsar de nuestro dinero para pagar una máquina que la destape o pedirle ayuda al municipio”.

A lo anterior se suma, según Viviana, la apertura de compuertas desde Convento Viejo lo cual puede llegar a las salineras sin fecha prevista, por eso indicó que están en conversaciones para lograr un sistema de avisaje cuando esto se produzca. Mientras que por otro lado las lluvias, en épocas que no corresponde, al ser agua dulce también derrite las salineras que están ya desbarradas y cuajando, lo cual provoca en los últimos años una menor producción, explicó. Pero a su juicio, cada vez es más grande la esperanza de poder reactivarse de a poco y solo esperando que en septiembre puedan volver a sus normales funciones.

“Nosotros somos turismo, de lo contrario Pichilemu solo sería playa y surf. En cambio aquí hay campo, con tradiciones de más de 500 años en la extracción de sal y somos tesoros humanos vivo que van de generación en generación por lo que queremos que este oficio no se pierda”, concluyó la vocera.