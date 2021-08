Por: Patricio Miranda Humeres / Foto: Nico Carrasco

Restan menos de cuatro meses para las elecciones generales donde se decidirá, además de parlamentarios y consejeros regionales, al próximo presidente o presidenta de Chile.

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, quiso volver a la región de O’Higgins para iniciar su campaña, con miras al balotaje de noviembre, por dos grandes razones.

“Es una mezcla de agradecimiento y cábala”, dice con una sonrisa. “Agradecimiento porque esta es la región en que mejor nos fue en las primarias y de cábala porque la campaña pasada de primarias partió acá”.

Así, el hombre que estuviera a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social asegura que O’Higgins “representa mucho lo que yo me imagino del país del futuro”. Con potenciales productivos diversos, además de muchas oportunidades turísticas y mineras, “pero a la que le falta educación pública, más capacidad de generación de valor local y una convicción profunda en la descentralización de los territorios”.

Y en materia de descentralización ¿Dónde pondrá usted el foco?

“Lo primero es cambiar la idea. No hablemos más de descentralización, hablemos de regionalización, porque cuando hablas de descentralización se habla del centro hacia las regiones.

Creo que hemos ido evolucionando de un país que miraba a las regiones como un hermano menor, como un infante, porque les decían lo que tienen que hacer. Pasamos a una etapa que es como la adolescencia, con la elección del gobernador, y espero que en nuestro gobierno volvamos a tratarnos como adultos. Que como región puedan definir su propio destino, que la infraestructura crítica se defina a nivel local, que la toma de decisiones en materia de fomento se tome a nivel local y, sobre todo, que cada día más la decisión esté lo más cerca posible del ciudadano”.

Así, Sichel postula que “la democracia del futuro” a la que apunta tiene que ver con una representativa “que tiene que tomarse con los representantes más cercanos a los ciudadanos, que son los municipios, los gobiernos regionales y, al final, el poder central”.

Pero la instalación, por ejemplo, de los gobernadores regionales no ha estado exenta de dificultades y prácticamente todos, incluyendo al gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, han acusado obstrucción de parte del Ejecutivo, además de expresar su preocupación por la falta de atribuciones y presupuesto en comparación, por ejemplo, a las del delegado presidencial y los seremis de Obras Públicas y Transportes, respectivamente.

¿Cómo plantea este cambio de mirada administrativa, tomando en cuenta que los dineros que llegan mediante los Fondos Nacional de Desarrollo Regional, suelen ser menores, incluso, a los asignados a las seremis de Obras Públicas o Vivienda?

“Primero, más que quién es el que decide, es dónde se decide. Y, por lo tanto, pasar del 8% del presupuesto del país que se defina en regiones al 25%, creo que ya es determinante porque es un cambio en la aguja completo.

Lo segundo, es que a mí me va a tocar liderar el poder Ejecutivo y lo que me corresponde es que las decisiones se tomen. Que los seremis dejen de ser esta especie de actores secundarios y que sean verdaderos ministros en la región, que tomen decisiones en el territorio y las evalúen a nivel local”.

¿Cómo adelanta va a ser la relación entre delegados presidenciales y gobernadores regionales? Tomando en cuenta que aún hay temas que faltan por discutir en el Congreso con respecto a las atribuciones del gobernador, por ejemplo…

“En los 90 todo lo que mirábamos y nos imaginábamos de la sociedad tenía que ver con competencia. Nos convencimos de que esas eran las sociedades a las que les iba bien. Yo soy de aquellos que creen en el siglo XXI, donde el verbo rector es la colaboración y eso cambia mucho las dinámicas. Incluso en la política.

Soy parte de esta coalición, creo que tenemos que defender convicciones pero que al país les va a ir bien si somos capaces de colaborar en construir acuerdos y por eso no creo en las situaciones polarizantes de la sociedad. Lo mismo vale para el rol entre el delegado y el gobernador; más que hablar de dónde compiten con las atribuciones, hablemos más de dónde se colaboran”.

Eso sí, Sichel también reconoce que existen temas pendientes. “Hay que aprobar las layes que faltan, como la llamada Ley de Rentas Regionales y también las atribuciones para el gobierno regional, para que no nos quedemos solo con un vocero que, a veces, puede ser medio irresponsable, porque hemos visto algunos que hacen la pega más bien de criticar al gobierno que hacerse cargo de atribuciones propias”, dice el candidato de Chile Vamos.

En esa línea, plantea que la idea es que los gobernadores regionales “tengan la capacidad de tener atribuciones para que también rindan cuenta frente a los ciudadanos y que no se transforme en otros más que toman el micrófono para reclamar, sino que también tengan capacidad de gestión, para que los puedan evaluar por lo que hacen y no solo por lo que dicen”.

Proyectos de sociedad distintos

¿Dónde cree están sus desafíos de aquí al balotaje? ¿Convencer a su propio sector o mirar qué es lo que pasa más a la izquierda?

“Ni lo uno ni lo otro. La política nunca es un fin en sí mismo y, a veces, los políticos nos vemos tanto el ombligo que creemos que tenemos que convencernos entre nosotros. Nuestro desafío es que alguien que vive en Machalí, que se levanta en la mañana y se saca la mugre todos los días para sacar a su familia adelante, se sienta interpretado por esta campaña y nuestro sector político, para sentir que cuando se levante pasado mañana, va a tener una mejor vida, un mejor Estado, un mejor mercado.

Al final, esa idea del ajedrez que yo tengo que convencer al partido de acá, al de allá, al parlamentario de allá o al de acá, es lo que ha hecho que la política sea endogámica y que los chilenos voten y crean cada día menos.

Yo tengo un desafío. Uno. Y es interpretar a la gran mayoría de los chilenos cuando piensan que su esfuerzo necesitan políticas que hagan mejor su trabajo para que les vaya mejor en su vida. A eso me voy a dedicar y es lo que he hecho, creo que esa es la clave del éxito en la primaria”.

El hombre, que luego de su paso por la cartera de Desarrollo Social asumió la presidencia de Banco Estado, afirma que lo que está en juego en estas elecciones es el país que se quiere construir los próximos 30 años y que existen dos proyectos de sociedad distinta(…)

¿Cuál es entonces su sello, la impronta que busca marcar?

“La de cambios a la libertad. Quiero ser aquel que hace cambios profundos en la sociedad chilena, defendiendo la libertad, la democracia y oponiéndome directa y abiertamente a toda forma de violencia. Desde la que lleva a la polarización, hasta la que es capaz de saquear pymes.

Yo creo en cambios y creo en una mayor red de protección social, una economía que confía y cree en las pymes y emprendedores como motor de desarrollo, un país que incluye, que nivela la cancha hacia las mujeres, al mundo que se ha ido quedado atrás progresivamente por falta de acción estatal.

Me imagino una sociedad donde el policía es más importante que el delincuente, donde la víctima es más importante que el victimario, donde el profesor es más importante que el que tiene que aprender. Es relevante reordenar también desde la mirada valórica la sociedad que queremos construir”.

Sichel sostiene que además del esfuerzo personal de cada persona, debe existir un Estado que acompañe y nivele la cancha: “Mientras no entendamos eso, no nos va a ir bien y creo que hay una amenaza, un cuervo que se cierne sobre nuestra democracia. Algunos están creyendo que la violencia es el método para hacer esos cambios. Yo, soy de aquellos que cree en la libertad y en la democracia”.

Los aportes y los desmarcados

Los últimos días, trascendió que un grupo de parlamentarios RN habrían solicitado libertad de acción, ya que decantan más por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

¿Le complican los desmarcados y quienes están pidiendo, por ejemplo, libertad de acción?

“Nosotros tuvimos una primaria y eso es una ventaja muy grande, en términos de cómo vemos la democracia en esta coalición. Una primaria independiente, con candidatos de partidos, abierta, competitiva, de frente a los ciudadanos, con franja, con debates, presentando proyectos políticos que, además, terminó muy bien(…)Es obvio que algunos no se quisieron subir a este carro y quiero decirlo abiertamente, uno de ellos es José Antonio Kast, que fue invitado y él mismo dijo que no quería. Él mismo decidió que iba a ser candidato sin participar en un mecanismo democrático. Si alguien quiere apoyarlo, yo no tengo problema, pero es raro que alguien quiera ser parte de una coalición, de una misma lista, que resolvió su legítima diferencia de liderazgo a través de una primaria, con una opción mayoritaria que fue la nuestra, en este caso no quiera respetar la vía democrática.

Respecto a lo que está haciendo Unidad Constituyente, es una especie de consulta artificial, que no está respaldada por la ley, para tratar de fingir lo que nosotros y la izquierda hicimos muy bien. Y que tampoco hizo José Antonio Kast, por lo tanto, no le demos el mismo valor democrático. Hoy hay 1 millón 300 mil personas que votaron en una primaria y dijeron esta es una opción. Y sería bonito que todos los parlamentarios se subieran a esa opción, porque fue lo que los chilenos quisieron y no lo que quieren algunos en alguna oscura sede de un partido, para determinar un candidato a dedo y ver cómo lo apoyan dos o tres parlamentarios.

¿Cómo conversa ese trabajo colaborativo con lo que se leyó como una advertencia o amenaza a los parlamentarios cuando usted dijo que estaría pendiente de cómo votarían un eventual cuarto retiro de las AFP?

“Me da risa cómo a veces algunos tratan de victimizar algo que es hasta natural o de sentido común. Nosotros queremos ser una coalición que tenga una mirada clara sobre el futuro y lo peor que podemos hacer es confundir los propios mensajes. Dije algo de sentido común, que queremos apoyar de manera mucho más fuerte a aquellos que están disponibles a defender lo que creemos y no simplemente lo que es popular. Gran parte de la pérdida del sentido de la clase política de los últimos cuatro años, es que perdieron ese sentido de la realidad.

Si está de moda mañana saltar un edificio de 20 pisos, lo van a decir para ganar las elecciones. Yo no estoy disponible a eso. Las elecciones son ejercicios de liderazgo, no de popularidad y lo que dije es algo de sentido común, que vamos a apoyar con más ahínco y entusiasmo a aquellos candidatos que crean que el corto, el mediano y el largo plazo son parte de la misma estrategia, a aquellos que no quieran desvestir las redes de protección social ni dejar desvalidos a los chilenos”.

Sin ir más lejos, Sichel califica como “paupérrimas” las pensiones y como “precario” el seguro de cesantía, además de relevar que en materia de salud al plan AUGE-GES le hace falta ampliar la cobertura.

¿Cómo convencer entonces al ciudadano de a pie? Tomando en cuenta los grandes aportes empresariales que tuvo su campaña…

“Yo no fui el que tuvo mayores aportes, fui el tercero de la coalición. Así que primero aclarar algo que se ha instalado muy chistoso. Perdón, pero fui el tercero. Y aún así, con el aporte con los votos que saqué, fui lejos el más eficiente.

Pero estoy orgulloso. Hay que tener cuidado con ese discurso que instala la izquierda tan fácil en Chile, como si fuera malo que gente a cara descubierta legítimamente quiere apoyar causas. Si no, la política sería solo burocracia, solo estaría financiada por el Estado, por los impuestos y el IVA. Y le diríamos a muchos chilenos que la política se va a financiar por sus impuestos.

Yo quiero ser el candidato de los empresarios, de los emprendedores, de las Pymes, de la clase media, de los sectores vulnerables, de la gente con altos ingresos. Yo quiero ser candidato de todos y eso incluye de los que puedan aportar legítimamente de sus propios ingresos para una campaña y que no solo la política dependa del burócrata, de los aportes del Estado y de los impuestos de los chilenos”.

Eso sí, el presidenciable hace hincapié en que sus aportes son públicos y transparentes. “Porque el error es cuando son por debajo de la mesa. Los míos no son así y estoy orgulloso de eso”, dice.