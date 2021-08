Por: Ximena Mella Urra.

En el mes de la minería se informó que serán 35 los proyectos mineros que serán financiados con los fondos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA) del Ministerio de Minería para la región de O’Higgins. Cinco de estos corresponden a la minería no metálica, mientras que los 30 restantes pertenecen a la categoría minería metálica.

“Estamos aportando más de 228 millones de pesos a la pequeña minería, por lo que se verán beneficiados cerca de 300 hombres y mujeres ligados a la industria con metros de labor, horas máquina, equipamiento y reparación de caminos, además de reparación de salinas, materiales y maquinaria para las faenas de los salineros y salineras de Cardenal Caro”, explicó el Seremi(s) de Minería, Pedro Pablo Ogaz.

La pequeña minería no ha parado en pandemia y hoy este sector sigue más dinámico que nunca. “Tanto la gran minería como la pequeña, metálica o no metálica, generan empleo y dan dinamismo a la economía. Son sectores que no han parado y siguen muy dinámicas en medio de esta crisis de la pandemia”, dijo la autoridad regional. Según indicó dicha autoridad, ahora las faenas están extrayendo más mineral gracias a toda la maquinaria que el mismo Ministerio de Minería a través de los programas de financiamiento PAMMA, ha podido implementar. “Así han podido hacer más eficiente y más productiva su actividad. Un minero me decía que ahora saca tres veces lo de antes porque ahora tenía el equipamiento para eso y que sin el apoyo económico de estos fondos no lo habría podido comprar”.

Mejor equipamiento, mejoramiento de infraestructura y en capacidad de movimiento de tierras para poder comercializar, destacan entre el apoyo entregado. “Además la seremi de Minería tiene profesionales que constantemente mantienen el apoyo y relaciones con los mineros, ya que las faenas y las minas van sufriendo cambios. Su actividad varía, por ejemplo, las vetas se corren, hay nuevas leyes, los precios de los minerales van cambiando, etc.”, manifestó Pedro Pablo Ogaz.

En la actualidad los mineros se ayudan con la tecnología hoy existente. “Antiguamente la pequeña minería era casi de subsistencia. Ahora han mejorado sus condiciones de productividad, trabajo y especialmente de seguridad. Evidentemente si lo comparamos con la gran minería, es muy distinto, no se puede comparar, pero vemos que se han logrado avances muy significativos. Hoy vemos por ejemplo tractores trabajando en extracción lo cual antes era a mano o con una máquina antigua”, relató el seremi del ramo.

A su juicio en el sector de las salineras, cuesta aún más perpetuar el oficio del minero y minera. “Cabe recordar que ellos han sufrido los embates del cambio climático, porque hacer sal es todo un proceso que se basa en las fases de la luna y las mareas el agua”, añadió. En el caso de las fuertes lluvias registradas en el verano pasado, las lagunas productoras resultaron llenas de agua lo cual afecta a la obtención del producto.

Finalmente, de acuerdo a la información entregada por la Seremi de Minería, en la Región de O’Higgins, 62 son las faenas-con padrón de venta vigente de Enami- que actualmente se desarrollan en la minería metálica a pequeña escala con la extracción de oro, cobre y sus derivados, principalmente en Chancón, y también en Placilla y Pichidegua, pero a mucha menor escala. A ello se suma a lo menos cinco canteras en todo nuestro territorio regional. En salineras tenemos dos cuencas, en la laguna de Cahuil y la otra en sector Boyeruca-Lo Valdivia, lo cual suma al menos 62 salinas.

PAMMA

En el caso de la minería no metálica fueron seleccionadas las iniciativas del cantero Edikson Cabezas de Coínco, de la Sociedad de Canteros de Patio de Piedra de Placilla y la Cooperativa Campesina de Salineros de Cáhuil, Barranca y La Villa de Pichilemu. También recibirán fondos la Asociación Gremial de Salineros y Salineras (Asachi) y la Cooperativa Campesina de Salineros, Salinas Grandes de Lo Valdivia, en Paredones.

En cuanto a la minería metálica fueron favorecidos con estos recursos los proyectos presentados por los productores de oro de Chancón. Uno de estos proyectos fue adjudicado a la Asociación Gremial Minera de La Sexta Región, cuyos integrantes trabajarán en la reparación y el mejoramiento del acceso a las faenas mineras