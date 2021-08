El equipo de la Oficina Local de la Niñez realizó una enriquecedora actividad la mañana del viernes 6 de agosto. Las profesionales que dan vida al proyecto entregaron presentes a los infantes y mensajes alusivos a la protección de sus derechos.

Con disfraces de «princesitas» y «payasitas», las trabajadoras del programa piloto OLN de Requínoa, salieron a la calle a saludar a quienes el fin de semana celebraron el “Día del Niño”. En la ocasión, los pequeños recibieron globos y colaciones saludables, mientras que a sus familias se les entregó material informativo relacionado al respeto por los derechos de los niños.

De forma paralela, la coordinadora comunal del programa, Dominike Pino, estuvo presente en los estudios de la radio municipal, donde entregó un mensaje a todos los vecinos de la comuna, centrándose principalmente en un afectuoso saludo a todos los niños, niñas y adolescentes de los distintos sectores de la comuna.

“Es importante mencionar que los adultos no debemos perder nuestra alma de niños, y además no olvidar que todos y cada uno de nosotros somos garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescente. La comuna de Requinoa busca fortalecer nuestro rol co garante de derechos de los NNA, difundiendo y sensibilizando respecto a sus derechos”, explicó la profesional.

Cabe destacar que durante esta jornada estuvo presente la encargada regional de la Subsecretaría de la Niñez, Claudia Cruz, quien de igual forma hizo entrega de obsequios a los niños de la comuna.