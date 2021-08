Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: “MAYOR O MENOR QUE”

Con esta actividad ayudaremos a nuestros hijos que están en primero y segundo básico, a reconocer los conceptos “mayor que” y “menor que”. Es un gran aporte para adquirir nociones de cantidad y desarrollar el pensamiento matemático

Vamos a jugar:

Utilizamos una baraja de naipe inglés, seleccionando sólo las cartas del 2 al 10.

Ponemos cinco cartas abiertas y debajo de ellas otras cinco cartas cerradas.

Se trata de un concurso, en que el niño o niña debe adivinar si la carta de abajo es mayor o menor que la que está arriba abierta. La idea es que ellos solos descubran la respuesta.

ACTIVIDAD 2: “IGUAL QUE”

No íbamos a dejar a los más pequeños fuera. Con esta actividad desarrollamos en ellos la noción de cantidad, concepto numérico y pensamiento lógico matemático.

Comienza el juego: