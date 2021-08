Cada 7 de agosto se conmemora el Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario, una fecha muy importante para miles de dirigentes que día a día trabajan desinteresadamente para llevar progreso y desarrollo a sus comunidades. Pero ¿de dónde nació realmente esta celebración?

Al inicio de la década de los noventa en la población Irene Frei de Rancagua surgió la idea de celebrar a los dirigentes del barrio, desarrollando dicha actividad en alguna casa de un poblador. Esta iniciativa ideada por la entonces presidenta de la junta de vecinos la señora Zunilda Espinoza Córdova, era simplemente para compartir con los demás dirigentes que la acompañaban en su mandato y no pocos vecinos. Pero algo que comenzó como una celebración muy pequeña y humilde alcanzó vuelo de inmediato. Fue así que la señora Zunilda le propuso al ex alcalde Esteban Valenzuela tomar la iniciativa y proponerla al honorable concejo municipal de la época para que todos los años se realizara una conmemoración en reconocimiento a la labor abnegada, desinteresada y voluntaria de muchas personas que trabajan por el bien de la comunidad.

Fue entonces que en 1993 se celebra por primera vez el Día del Dirigente Vecinal convirtiendo a Rancagua en la pionera de este festejo. Cabe señalar que en este proceso también dio su apoyo la señora Lady Valdivia Contreras que en aquel entonces era Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua, tomando más fuerza esta iniciativa. Y por aquellos años cumplía funciones de senador de la República el doctor Nicolás Díaz Sánchez, autoridad que llevó la idea al parlamento logrando finalmente que se promulgara una ley que otorgaba a este acto la categoría de “celebración nacional” durante el mes de la solidaridad: agosto.

RECONOCIMIENTO NACIONAL

Hace algunos años le otorgaron a la señora Zunilda Espinoza, reconocimientos locales y regionales por parte de la Municipalidad de Rancagua con la medalla Cacique Tomás Guaglén, además de la ex intendenta Morín Contreras y del ex seremi de gobierno Mauricio Valderrama. También en el año 2017, la ex presidenta Michelle Bachelet, durante una ceremonia realizada en Santiago junto a cientos de dirigentes vecinales, le entregó a doña Zunilda, un galvano de reconocimiento por parte del gobierno de Chile por ser la gestora y creadora del “DIA NACIONAL DEL DIRIGENTE VECINAL”.