Pablo Silva Pérez, en su primer mes en el cargo, explicó a El Rancagüino las principales labores que ha realizado junto a su equipo para ordenar la casa.

Luego de su primer mes al mando de la municipalidad de San Fernando, el alcalde Pablo Silva Pérez, se detuvo a explicar a El Rancagüino lo que ha catalogado como una dificultosa labor, el tomar un municipio cuestionado y tratar de acomodar la casa. “Ordenar para avanzar, en eso estamos”, dijo.

De acuerdo a lo que manifestó, los primeros días en la repartición, se traducen en que “ha sido un arduo trabajo, desde muy temprano hasta muy tarde, sin sábados ni domingo libres, pero lo hacemos con mucha responsabilidad, porque es precisamente los que nos solicitaron los vecinos cuando nos dieron su apoyo en las últimas elecciones municipales”.

Según explicó, han tenido -junto a su equipo- mucho que hacer, “con temas de la corporación, con temas de la Municipalidad por su puesto, con la instalación, saludos protocolares, visitas a algunos ministerios como la SUBDERE, para ver temas de auditorías en el municipio y también ver la posibilidad de hacer una, que es la que más nos complica, en la corporación municipal”.

Entre esas visitas, estuvo una que realizó al Palacio de La Moneda, para explicar la situación que hoy vive la capital provincial de Colchagua. “Estuve en el Ministerio del Interior donde les comenté la crisis que estamos viviendo como comuna, que estamos dispuestos a pagar las deudas que tenemos con los profesores, por el no pago de incentivos al retiro, el no pago de leyes sociales. Tenemos allí una carga de trabajadores que no pasaron a la SLEP (Servicio Local de Educación), que eran administrativos, a quienes nosotros les tenemos que seguir pagando el sueldo, tenemos que cubrir las deudas que hay con ellos”.

Sobre eso, agregó que “a lo que fui es que al igual como se hace con los bancos cuando uno pide un préstamo, que nos den un año de gracia, que no nos descuenten a partir del próximo año la deuda del fondo común municipal, sino que nos descuenten a partir del segundo año de manera de nosotros poder solucionar esa problemática con los profesores que debieron haberse ido a descansar a su merecida jubilación, hace varios años en algunos casos, y que todavía están esperando poder irse porque la corporación no ha cancelado los compromisos que tiene con ellos”.

MÁS SEGURIDAD

Uno de los puntos que destacó a Pablo Silva durante su campaña, fue la seguridad pública, más y mejor, traducida en una preocupación constante de la ciudadanía.

En ese apartado, el alcalde aseguró que se reunió con el general director de Carabineros -sanfernandino- para ver opciones de aumentar la cantidad de policías en la ciudad. “Somos una comuna que necesitamos un mayor contingente, contar con más seguridad. En eso hemos tenido buenas y malas noticias. Tenemos proyectos que no hemos rendido, estuvimos con la subsecretaria Katherine Martorell y afortunadamente estamos reuniendo toda la información que ellos requieren para poder solicitar algunos plazos más y poder rendir esos recursos que son más de 76 millones de pesos, de manera de seguir postulando a proyectos de seguridad”, señaló.

Además, expresó que “hay 20 cámaras nuevas que se están instalando en distintos puntos de nuestra comuna que van a venir a reforzar la seguridad de nuestros vecinos. Hay dos de ellas en el parque, un cerca de la feria de animales y en distintos otros puntos”.

Junto con ello, comentó que “tenemos que coordinar con Carabineros para el funcionamiento de ellas con personal municipal. Ellos nos ofrecieron una instalación en la prefectura, al lado de CENCO, pero nosotros tenemos que repararla, mejorarla y ponerla a disposición de este trabajo que significa una mayor seguridad para nuestros vecinos”, y que “de las 17 cámaras con que ya contábamos, hay 16 funcionando y una que tenemos que reparar, pero se agregan 20 más. Es decir, tendremos 37 cámaras para vigilar distintos puntos de la comuna”.

Finalmente, Pablo Silva puntualizó que, de cara a días próximos, “como comuna hemos tomado la decisión de no autorizar fondas, ni ninguna actividad masiva tanto en el sector urbano como rural”, pero que “sí se van autorizar feria de artesanía, pero solo con venta de productos envasados”.