Por: Camila González Villarroel

Según una placa que se encuentra a las afueras de la entrada a la Farmacia Comunal, dicho lugar fue inaugurado el pasado 16 de junio, 12 días antes de que el edil, Eduardo Soto dejara su cargo en el municipio de Rancagua. Hoy, el actual alcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy en conjunto con el diputado Juan Luis Castro aseguraron que el espacio construido para favorecer a la comunidad tenía algunos problemas; falta de stock y problemas en la compra de medicamentos a los proveedores.

Según Godoy lo que se debió haber hecho desde un principio era comprar los medicamentos directamente a Cenabast, organismo que se ocupa de entregar a mucho menor costo los fármacos, no de forma directa a las distribuidoras, tal como se estaba realizando en la actualidad. Además de esto, Godoy señaló que existe una falta de stock dentro de la farmacia comunal, contando con alrededor de 200 medicamentos, cuando el común es que se esté cerca de los 700, información que luego fue reafirmada por el diputado Castro.

En cuanto a lo que significa para la comuna la implementación correcta de una farmacia con precios populares, el alcalde Juan Ramón Godoy puntualizó: “Señalar primero que todo que la farmacia popular es algo de una alta demanda de la comunidad. Este programa que se inició y que hoy tiene una red en todo Chile baja sustantivamente el costo de los medicamentos. En este caso, nos encontramos con una farmacia comunal inaugurada después de muchos años, tras una demanda importante de la ciudadanía, de la cual participamos de hecho, con el doctor Juan Luis Castro y recién se inauguró el 18 de junio con una falta de stock de medicamentos, los que hoy día escasean y que, además, fueron comprados a través de sus distribuidoras, no directamente a Cenabast, lo que complica por que los costos soy muy inferiores a lo que hoy día tenemos en la compra de la distribuidora”

En relación a la dificultad por la no compra de fármacos al organismo estatal y cómo corregir esta situación, la máxima autoridad comunal puntualizó que: “Tenemos una farmacia comunal que le está comprando a la destruidora y no al proveedor que tiene los productos más baratos, es por eso, que fuimos con el doctor Juan Luis Castro a hablar con el director de Cenabast para poder comprar directamente desde la farmacia comunal a este organismo para disminuir sustantivamente el precio de los medicamentos y no que sean un 70% más caros como muchas veces está en la distribuidora. Ese, es el sentido precisamente de una farmacia popular, que tenga medicamentos más baratos y que se compre directamente a Cenabast y, eso, es lo que hicimos con la dirección de salud, donde programamos para el mes de octubre la compra de más de 310 medicamentos a costos inferiores lo que va a disminuir sustantivamente los costos que tenemos hoy en esta farmacia popular”.

Algo a lo que no dejó de referirse el alcalde de Rancagua fue en la situación que recibieron la farmacia comunal, ante esto comentó: “Recibimos la farmacia sin stock de medicamentos y además, insuficientes porque en Rancagua no necesitamos una farmacia comunal, sino que necesitamos dos o tres, ese es el compromiso, medicamentos a más bajo costo comprados en Cenabast y, además, una infraestructura que permita tener una distribución mayor en diferentes puntos de Rancagua para aliviar el bolsillo de los ciudadanos”. Además, el edil indicó cuales serán los pasos a seguir para corregir algunas de estas faltas: “Tenemos hoy día un stock de medicamentos bajos, vamos a tener que pagar un valor más alto porque la operatividad de la farmacia debería ser desde un principio comprar a Cenabast a más bajo costo. La programación ya la tenemos, pero estamos haciendo la inscripción, de hecho, con el director de salud hemos instruido que no sean inscripciones, sino con los datos que tenemos en los cesfam, para que tengan un acceso directo” .Es importante señalar que mientras se realizan los trámites indicados por la autoridad, dicho espacio seguirá funcionando de la misma forma que hasta ahora, en el mes de octubre deberían existir novedades.

Vinculado con la inauguración de este espacio, Juan Ramón Godoy indicó para que: “Acá, una farmacia popular se tiene que inaugurar bien, no solo con una fachada sino que también con un ahorro en los costos de los medicamentos que hoy día estamos comprando y con la gestión que hicimos con el doctor Juan Luis Castro”