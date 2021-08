El motociclismo enduro nacional tuvo su apertura 2021 el pasado fin de semana en Pichilemu. Por los cerros de la provincia de Cardenal Caro se realizó la jornada 1 y 2 del certamen chileno y donde el dominio fue para Benjamín Herrera y Ruy Barbosa.

Herrera (Sherco) se quedó con la competencia del sábado y Barbosa (Honda) con la del domingo. Ambos pilotos, que se encuentran además compitiendo en los Estados Unidos, estaban en el país y de ahí que su presencia en la costa de la región llamó la atención de los fanáticos de las motos.

El sábado, Herrera fue el más rápido por solo 15 segundos en los 50 kilómetros con tres especiales en pista anotando 38 minutos con 39 segundos 28 décimas, mientras que Barbosa llegó con 38’56’’10. Eso sí, como ambos compiten además en categorías distintas, los escoltas de Herrera en E2 fueron Sergio Villalonga (Honda) y Franco Petrowitsch (Honda). Por su parte, en E1, tras Barbosa arribaron Sebastián Taverne (Honda) y Jeremías Schiele (Husqvarna).

Mientras que el domingo se invirtieron los papales. Ruy Barbosa superó a Herrera por 9 segundos y 60 centécimas. Con un crono de 52 minutos 46 segundos y 72 centésimas, se impuso el domingo.

Cabe sentenciar que, Barbosa, puntualizó tras el cierre del fin de semana que “el sábado partí nervioso, lo que después se tradujo en una caída donde perdí como 13 segundos. Después no me pude recuperar, siendo segundo en el Scratch. Pero este domingo me sentí más seguro y tranquilo y pude vencer manejando a mi ritmo. Ahora a preparar el viaje a Estados Unidos para seguir compitiendo en el GNCC, donde estoy luchando por quedar entre los mejores de mi categoría la XC2”, indicó Ruy Barbosa.