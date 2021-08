Por: Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Este martes, Sergio Quintanilla (64 años), José Urra (61) y Patricia Vargas (64 años) viuda de Carlos Baeza, tres ex soldados conscriptos que realizaron su servicio militar durante tres años entre 1973 y 1990, iniciaron una huelga de hambre al interior de la Catedral de Rancagua para hacer visible su demanda de años, en la que piden que el Estado de Chile les reconozca e indemnice por los daños físicos y psíquicos sufridos durante el tiempo en que realizaron Servicio Militar Obligatorio y que ha dejado huellas imborrables en sus vidas.

SUS DEMANDAS

Hasta este martes llevan 24 horas sin ingerir alimentos sólidos, ya que están únicamente con dieta líquida, explicó Francisco Ortiz, presidente de la Agrupación de Ex conscriptos 1973- 1990 y presidente de la Coordinadora Número 2 de Conscriptos de Chile quien manifestó que sus demandas se relacionan con “el incumplimiento del Presidente de la República por los compromisos adquiridos durante su primer y segundo periodo como Presidente donde le solicitamos una pensión para los ex conscriptos, una inmediación y una tarjeta PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos) por el tiempo excedido de permanencia, por los malos tratos físicos y psicológicos”. Ortiz apuntó que son 15 mil ex soldados conscriptos a nivel país en la misma situación, de los cuales 450 pertenecen a la región de O’Higgins.

El presidente de la Agrupación de Ex conscriptos 1973- 1990 comentó que llevan 17 años en esto, “y tomamos esta decisión porque durante la dictadura del gobierno militar en Chile, desde el año 1973 hasta el año 1990, fuimos torturados física y psicológicamente. Nunca nos pagaron las imposiciones. Estuvimos más tiempo en el servicio del que tocaba, 3 ó 4 años, y nos correspondía un año”, señaló.

Esta huelga de hambre se suma a la ya realizada el 14 de octubre del año pasado, la que se extendió por 38 días tiempo en que “tuvimos una reunión con el Ministro del Interior Rodrigo Delgado, el 14 de noviembre pasado, y se comprometió a reparar la situación y tuvimos que suspender la huelga, pero hasta el día de hoy no ha cumplido, hasta ahora no tenemos nada concreto”, por lo que en ese entonces retomaron la huelga que se extendió hasta el mes de febrero y aún no cuentan con respuestas por lo que este martes volvieron a retomar a extrema medida.

El obispo Guillermo Vera Soto les ha visitado y conversado con ellos para saber de sus aflicciones y su estado de salud.

La jornada de este jueves, uno de los huelguistas Sergio Quintanilla se vio complicado, ya que es hipertenso y cuenta con otras complicaciones de salud, y fue él quien sufrió una descompensación “estaba descompensado, vino el SAMU y lo estabilizaron”, sostuvo el presidente de la Agrupación, quien agregó que Quintanilla “continuará con la huelga de hambre, nos dijeron que le diéramos suero en vez de agua”.