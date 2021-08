Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

Mucho terreno. Así podría definir el gobernador regional, Pablo Silva (PS), su primer mes en el cargo, que asumió el pasado 14 de julio.

Y es que la autoridad ocupó los primeros días de su periodo para recorrer la zona y sostener variadas reuniones, para conocer, dice, de primera mano los problemas y realidades de los vecinos. Así, a la fecha, Silva ya ha visitado 31 de las 33 comunas de la región de O’Higgins.

“También hemos estado conversando con distintas autoridades de gobierno, para coordinar esfuerzos”, sostiene. “Esto no tiene un color político, sino que vamos a trabajar con todas las autoridades que necesitemos. Hemos conversado con (seremi de) Educación, Transportes, con el Serviu, Corfo, Sercotec. Distintos estamentos que queremos nos ayuden a focalizar la ayuda y el crecimiento que la gente necesita en la región”.

Con todo, el exintendente reconoce que ha habido piedras en el camino: “Estamos en un proceso de instalación, no ha sido fácil. Pero no nos hemos quedado en las quejas y las peleas chicas, sino que hemos puesto las energías en seguir avanzando en este proceso de regionalización”.

¿Cuáles han sido esas dificultades que ha sentido más patentes durante este mes?

“Este es un proceso en construcción. Y las facultades que hoy no tenemos, seguramente en el corto a mediano plazo se van a ir traspasando. Pero las actividades se tienen que coordinar con el gobernador regional y no con el delegado, que es un funcionario más del Gobierno que está inserto en la región. Posiblemente después cambie su nombre incluso”.

Eso sí, Silva es cauto al señalar que “en general, de seremis y directores de servicio ha estado la voluntad de trabajar en conjunto” y que pese a “una instrucción” que habría emanado de Interior para que delegados presidenciales trabaran de alguna forma “la relación entre el gobernador y las distintas autoridades”, en el caso de O’Higgins, dice, ha existido buena disposición de parte de Ricardo Guzmán (UDI).

“Ha habido una buena coordinación y hemos seguido trabajando. Con algunos más que otros, es un proceso que cuesta porque algunos tienen más resistencia a este proceso. Pero hemos avanzado y continuaremos haciéndolo”, postula Silva.

¿Qué ha sacado en limpio de las visitas a las comunas?

“Hay muchas expectativas de las autoridades locales y muchas necesidades. Lo que hemos explicado es que esta primera vuelta es un saludo protocolar y conocer. Nuestros equipos están revisando cómo está la ejecución de los proyectos que ya tenían financiados, una situación que ellos también estaban revisando en sus respectivos municipios.

A junio, este Gobierno Regional llevaba un 35% de ejecución presupuestaria, que es muy bajo, pero hay que reconocer que está sobre el promedio nacional. Ha sido un año complejo para la organización de muchas obras, el tema de la pandemia alza el valor de los materiales y escasea la mano de obra”.

Por ello, las proyecciones del gobernador están en reactivar la economía de la región y poner en marcha los proyectos que ya están financiados y aprobados.

¿Salieron otros focos de trabajo que se fueron perfilando luego de las visitas a las comunas?

“Sí, diría que principalmente, y que no estaba en el foco, era el tema de vivienda. Hay una gran expectativa de que podamos colaborar ahí y tenemos que estudiarlo bien, porque es una responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Nosotros podemos ayudar a agilizar distintos comités que llevan 15 o 20 años esperando, algo que pasa en toda la región.

Es un tema nuevo que tenemos que incorporar y seguramente irán naciendo distintos temas, como la diversidad, regionalización, Nueva Constitución, sobre todo uno que no es nuevo, pero es importante y que hay que darle mucha relevancia que es el tema medioambiental”.

¿Pensando en lo que se viene para adelante respecto al traspaso de competencias, cuáles son las que tiene en la mira?

“Hemos llegado a un consenso con los gobernadores regionales, de pensar todo lo que es fomento productivo, Corfo, Sercotec, Fosis. También creemos que es necesario el Serviu en las decisiones que se toman en la región y el Ministerio de Obras Públicas. Esas dos carteras tienen mayor presupuesto incluso que el gobierno regional y nosotros conocemos mejor que nadie lo que se necesita en la región, dónde nos aprieta el zapato respecto a la necesidad de vivienda y, por supuesto, inversión en obras públicas”.

Así, Silva asegura que está expectante de lo que suceda en las elecciones de noviembre, donde se escogerá al próximo presidente o presidenta de Chile, además de parlamentarios y consejeros regionales. “Va a haber una disposición distinta y también tenemos que esperar los resultados de la Nueva Constitución”, añade.

¿Cómo vislumbra ese trabajo conjunto de aquí a más adelante, tomando en cuenta las intenciones que se tienen de tomar atribuciones que siguen en manos de las seremías?

“Tenemos la expectativa de que sea una descentralización completa y que las decisiones que tengan que ver en la región, se tomen acá y en cada una de las comunas. Va a depender de cuál va a ser la predisposición que tenga quien gobierne de marzo en adelante cómo va poniendo los proyectos.

Ahora justamente se está revisando el de competencias y cómo se solicitan, y el Gobierno no tiene una disposición, ha estado cerrado a entregar y repartir el poder. Creo que el Gobierno perdió la gran oportunidad de haber sido ellos los que impulsaran la regionalización. Se podrían haber hecho famosos con pequeños gestos, no entendemos cuál es la resistencia, porque no les favorece ni a ellos ni a nosotros. Ellos quedan mal”.

Así, el ingeniero en ejecución plantea que es necesario revisar cómo se está discutiendo el tema en el Congreso, al tomar en cuenta que los actuales lineamientos se elaboraron cuando el cargo aún no existía. “Hay que repensar la realidad y es importante lo que podemos aportar en esta discusión”, dice.

¿Hay alguna molestia, considerando algunas autoridades del Ejecutivo a nivel local que han cortado la cinta en obras que se hacen con fondos del Gobierno Regional?

“Sí, pero no me voy a quedar en la pelea chica. Estamos aprendiendo en conjunto y las autoridades tienen que entender que cuando son nuestros recursos, somos nosotros los que encabezamos las ceremonias. Pero nos gustaría que hubiera una mejor relación.

El otro día hubo una mesa de escasez hídrica donde participaron el delegado, el seremi y muchas autoridades en un tema tan importante como el déficit hídrico en la región y no fuimos invitados. Y no es por sentirnos pasados a llevar o por una cosa de ego, sino porque podemos aportar con nuestra experiencia, conocimientos y, sobre todo, los recursos que sean necesarios para ir en ayuda de las personas”.