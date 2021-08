La Tierra está viviendo un cambio climático importante. Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas en el hemisferio norte suponen graves problemas para el futuro del planeta. Si bien las alteraciones en el clima de la Tierra han sido habituales durante los últimos millones de años, no podemos obviar el actual factor humano.

Para tratar este tema, la actividad Ciencia Abierta del programa PAR Explora O´Higgins del MinCiencia, implementado por la Universidad de O´Higgins, ofrecerá a la comunidad la charla “Cambios en el Clima de la Tierra” dirigida por el académico de la UOH, Dr. Raúl Valenzuela.

“La charla trata del cambio de clima de la Tierra, que ha variado durante miles de millones de años, no es algo nuevo, no es algo que el hombre esté haciendo per se. El clima tiene variaciones fuertes, hemos pasado por altas temperaturas globales, por congelamientos, por periodos de glaciación en que vivimos un periodo de migración humana. La diferencia es que hoy en día la actividad humana está forzando este cambio climático”, aseguró el científico.

Para tratar desde el mundo de la ciencia los cambios naturales y antrópicos de nuestro planeta, el profesor Valenzuela presentará una serie de evidencias para argumentar la información. Además, se tratará en profundidad la realidad y el futuro de este tema en nuestro país.

Están todos invitados a participar de esta charla virtual, hoy a las 17 horas, ingresando a la plataforma Ciencia Abierta a través del link https://cienciaabierta.cienciaohiggins.cl/inscripcion/, que estará disponible en las redes sociales (Youtube y Facebook Live) y página web de Par Explora O´Higgins, y también en las redes sociales de El Rancagüino.

“Los dejos a todos y todas invitados a la charla sobre cambio climático, que será de forma dinámica e informativa. Los esperamos”, finalizó el Dr. Raúl Valenzuela.