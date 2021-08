Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Cerca de seis años estuvo la presidenta de la Junta de Vecinos Abanderado Ibieta D, Lucía Cruz, persiguiendo un proyecto que involucrara mejoras en la infraestructura de los blocks. Tras una serie de trámites y golpear puertas, finalmente se adjudicaron las obras de mejoramiento que comprendieron revestimientos térmicos, cambios de puertas y chapas, mejoras en los techos y cambios de canaletas de aguas lluvia.

Y pese a que el plazo formal de los trabajos terminó el año pasado, los vecinos no están contentos y hasta hace unos días, incluso, seguían con trabajadores en sus hogares.

Esto, señala la dirigente, porque a poco andar del inicio de las obras, el 15 de agosto de 2019, surgieron los primeros contratiempos: puertas que no calzaban con los marcos y chapas donde las llaves no servían.

“Recién hace dos semanas terminaron de solucionar ese problema, porque había gente que no podía echarle llave a las puertas”, afirma Cruz. “Si usted me pregunta si con estos trabajos yo he tenido algún momento de alegría, lamentablemente no ha sido así”.

Con todo, hay otra situación que mantiene aún más preocupados a los vecinos. Y es que a menos de seis meses de que se instalaran las canaletas colectoras de aguas lluvia, con las precipitaciones de fines de enero pasado una corrida entera se desprendió de madrugada, cayendo en el segundo piso de uno de los blocks, alertando a los residentes e inundando parte de la entrada de algunas unidades.

“Fue un estruendo como a las 3 de la mañana. Tuve que salir a esa hora y fue impresionante ver la canaleta toda colgando y obstruyendo la pasada”, recuerda Cruz. “Nadie hacía nada, hasta que conseguí que Daniel Guerrero, de la Entidad Patrocinante Rancagua (gestores del proyecto), viniera con un trabajador a ayudar. Pero dejaron todo tirado en el pasillo y yo misma tuve que bajar los restos de la canaleta (al primer piso)”.

Esas mismas precipitaciones afectaron a otras canaletas, que hoy están dadas vuelta e incluso colgando, lo que preocupa a los residentes.

“Se van a desprender en cualquier momento y ni siquiera quieren venir a retirarlas, que eso es lo que pedimos. Al menos las que significan un mayor peligro, pero nos dicen que no”, reclama. “Me dicen que tenga paciencia. Daniel Guerrero, de la entidad patrocinante, me dice que todo lo tiene que hacer la empresa (constructora y ejecutora, Canoser SpA) y que él no puede hacer nada”.

A la espera de una solución

La dirigenta vecinal confiesa que a nivel personal esto también la ha afectado, ya que es a ella a quien exigen explicaciones los propietarios y que, pese a reiterados intentos, no ha tenido respuestas que considere satisfactorias ni del Serviu ni de la Entidad Patrocinante Rancagua. Menos de la constructora Canoser SpA.

Cruz sí reconoce que tuvo una audiencia con el director del Serviu, Manuel Alfaro, pero alega que no se sintió escuchada y que el encuentro, que se concretó el 28 de julio, no habría durado más de cinco minutos.

Tras esa reunión, señala la mujer, una inspectora del servicio llegó hasta la población para revisar los trabajos.

Además, Cruz acusa que Daniel Guerrero, representante legal de la Entidad Patrocinante Rancagua y quien les habría recomendado a los vecinos que fuera la Constructora Canoser SpA la que ejecutara los trabajos, le responde que solo queda a esperar para que se gestionaran nuevos recursos para resolver el problema.

Cruz recurrió, entonces, a algunos concejales y fue Hugo Guzmán (ind. Frente Amplio) quien recibió el llamado y visitó el lugar, junto a sus pares Valentina Cáceres (Ecologista Verde) y Emerson Avendaño (ind. Ecologista Verde).

“Es frustrante saber que tanta inversión, con recursos que siempre son escasos, se ejecutan mal”, postula Avendaño. Ello, porque el monto que entregó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que se realizaran los trabajos fue de más de $500 millones. Fue durante la misma visita que los concejales hicieron a la población que personal del Serviu se hizo presente para evaluar la situación.

“La inspectora del Serviu nos explicó que hubo un error de cálculo. Que la obra en sí estaba bien ejecutada según lo que se había planificado, pero fue esa planificación la que estuvo errada, de la entidad patrocinante que recomendó la empresa y presenta el proyecto al Serviu”, asegura Avendaño. “También hay un tema de que la empresa que ejecutó la obra pudo haber avisado, aunque los planos dijeran algo, si el proyecto estaba errado, deberían haberlo hecho notar”.

El concejal apunta directamente, además, al Serviu: “Ellos son los responsables al evaluar y autorizar un proyecto deficiente. Si la empresa cumplió con lo que les dijeron que estaba bien, son ellos los que tienen que hacerse cargo”.

Por su parte, Valentina Cáceres puso el foco en la urgencia que requiere solucionar el tema de las canaletas ante el peligro que significan para los vecinos, considerando que allí residen niños y niñas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

“Lamentablemente ni el Serviu ni la entidad patrocinante han logrado dar una respuesta concreta a los vecinos que viven con este peligro inminente. Se les ha solicitado retirar las canaletas y tampoco lo han realizado”, sostiene Cáceres. “Hemos solicitado audiencias por Ley de Lobby que tampoco han sido respondidas. Esperemos que no ocurra ningún accidente. Solicitamos una respuesta inmediata o en el corto plazo”.

Un nuevo proyecto de reparación

Este medio intentó contactar a la Constructora Canoser SpA, de la empresa Diseño y Construcción Serey SpA, sin embargo, su teléfono no está operativo.

Sí hubo respuesta de parte de la Entidad Patrocinante Rancagua. Daniel Guerrero, su representante legal sostuvo que iniciaron gestiones para solicitar recursos extraordinarios, con el objeto de realizar otro proyecto que aborde la instalación de nuevas canaletas en la copropiedad 1.

Por otra parte desde el Serviu señalaron que cuando los proyectos de mejoramiento son seleccionados, “existe una entidad patrocinante que, a través de un inspector técnico de obra, se encargará del fiel cumplimiento y la buena ejecución del proyecto”.

Ello conlleva que dicha persona está mandatada a visitar la obra una vez por semana, para cerciorarse de que el trabajo se realice correctamente. “Por parte de Serviu, esta fiscalización se ejecuta a través de un supervisor de obras, el cual visita los trabajos para recibir los avances que son informados por el inspector técnico de la entidad patrocinante”.

En caso de haber alguna situación anómala durante la ejecución del proyecto, señalan desde el Serviu, “se soluciona con todas las partes involucradas: constructora, supervisor Serviu e inspector técnico de obras”.

Así, desde el organismo del Minvu plantean que “las obras se ejecutaron según presupuesto, especificaciones técnicas, planimetría y contratos aprobados”, pero que igualmente existe un informe técnico realizado por la entidad patrocinante, en relación a las canaletas, donde se afirma que en ellas “existe una gran cantidad de heces de paloma y producto de las lluvias, sufrieron desprendimientos de ganchos por el peso”.

Esto último es cuestionado por la dirigenta vecinal: “Eso no es así. Ellos dicen que prácticamente estaban rebalsando las canaletas con las heces y no fue así. También dijeron que nosotros tendríamos que haberle hecho mantención, pero ellos todavía seguían haciendo trabajos aquí ¿Cómo íbamos a hacer la mantención a algo que ni siquiera nos habían terminado de entregar?”.

Por otro lado, desde el Serviu sostienen que “actualmente se está a la espera del informe técnico por parte de la entidad patrocinante, para evaluar la solución a plantear y montos involucrados, para gestionar los recursos en caso de ser pertinente y dar solución a la problemática que afecta a los vecinos de la Copropiedad número 1 del Condominio Abanderado Ibieta”.

Y añaden: “Desde aquella instancia se ha estado informando constante y oportunamente del curso del proceso a las vecinos y vecinos”.

Pero Lucía Cruz asevera que ya no quieren esperar más. “La última vez que hablé con Daniel (Guerrero) le dije que si querían guerra la iban a tener. Porque nosotros nos vamos a defender”, advierte la dirigenta.