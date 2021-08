Dos fiscalizaciones llevadas a cabo por la Sección Migraciones y Policía Internacional Rancagua, permitieron identificar a 22 extranjeros y dos chilenos que habían cometido infracciones contra la ley de extranjería.

La primera fiscalización se efectuó en compañía de personal de la Seremi de Transportes O’Higgins, donde fueron controlados furgones que circulaban por San Fernando, transportando trabajadores agrícolas, entre ellos 13 extranjeros de nacionalidad haitiana y boliviana, quienes se encontraban en situación migratoria irregular dentro del país, por lo que fueron denunciados a la autoridad administrativa. Asimismo, dos chilenos también fueron denunciados por dar trabajo a extranjeros que no contaban con los permisos legales para realizar labores remuneradas en Chile.

La segunda fiscalización fue desarrollada en la Población Santa Bárbara de San Fernando, donde fueron encontrados nueve ciudadanos de nacionalidad haitiana, colombiana y venezolana, quienes también se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que fueron denunciados a la autoridad administrativa.

De acuerdo a lo informado por la PDI, las infracciones más comunes tienen relación con ingresos al país por pasos fronterizos no habilitados, mantener visas de turismo vencidas, realizar labores remuneradas sin contar con los permisos para aquello, no dar continuidad a trámites de regularización migratoria y, en el caso de los chilenos, dar empleo a extranjeros que no tienen autorización para trabajar.