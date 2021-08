Por: Ricardo Obando.

El campeón nacional del básquetbol profesional chileno en la temporada 2013-2014 y monarca de la Libcentro 2015, retorna a la actividad. Luego de dos temporadas sin competencia, debido a una reestructuración interna y también debido a la pandemia, Tinguiririca San Fernando reaparecerá en la competencia a contar de septiembre próximo, como integrante de la segunda división LNB.

Es por eso que, el lunes por la noche, se realizó el lanzamiento del renacido proyecto en el gimnasio municipal de la avenida Manso de Velasco, recinto donde las oficiará como local en el torneo.

En la oportunidad, y con la presencia de autoridades como el seremi del Deporte, Diego Ramírez, y el alcalde de la comuna, Pablo Silva, el presidente de la institución, Marcelo Pérez, informó junto a un grupo de jugadores que la competencia de la LNB2 comenzará a fines de septiembre y que la meta es solo una: ascender a la máxima categoría.

“Para nosotros ha sido complicado, porque no solo venimos de una pendemia, sino que también venimos de un receso importante, que si bien no estábamos jugando, sí comenzamos a trabajar administrativamente y deportivamente también, porque estábamos buscando jugadores”, comentó Pérez.

Además, sostuvo que el trabajo actual es que “queremos dar lo mejor posible para estabilizar al club. Cuando empecemos a jugar, todos queremos que la estadía en Segunda División sea la más corta, por eso estamos trabajando honrada, transparente y con los pies sobre la tierra”. De ahí que, como señaló el dirigente, “estamos empezando con un nuevo plantel y un nuevo cuerpo técnico”.

Finalmente, Marcelo Pérez, manifestó que aprendieron de los errores cometidos en la anterior participación en la categoría 2 del básquetbol profesional. “Cuando tú bajas a Segunda División, vienes de una debacle tanto deportiva como administrativa. Entonces, no asumías que bajamos por todos los errores que tuvimos y miramos la división diciendo que casi con el nombre íbamos a ganar y no fue así, salimos últimos. Pero ahora no, sabemos lo que es la categoría, que tenemos que tener un plantel para ganarla, que tenemos que hacer todo como en la Liga Nacional y ese es el mejor cambio y autocrítica que debimos tener”, cerró.

BUSCANDO DT

El quinteto de San Fernando, hace algún tiempo había presentado a Gabriel Schamberger como su coach para este año, pero el DT, con éxito en Primera, no será parte de la instancia debido a que tiene ofertas de otros cuadros de LNB, que como dijo Pérez, son difícil de igualar por el alto valor de su carta.

En ese sentido, la directiva está buscando a directores técnicos y el que más cercano está es Jaime Castillo, quién ya dirigió a “Los Energéticos” en la primera división.

Cabe indicar que en la actividad de presentación, participó el seremi Diego Ramírez, quién comentó que “es muy gratificante que un club con tanta historia, decida seguir construyendo su camino, a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que nos puso la pandemia. Les deseo el mayor de los éxitos y por supuesto que apoyaremos la gestión en la medida que nos permita la institución que represento. El básquetbol es muy importante para la región y principalmente para San Fernando que en épocas pasadas tocó el cielo con las manos, al obtener su primera corona”.

Retorna un histórico

El nombre de Patrick Sáez (41) en el baloncesto nacional es potente. No solo porque fue uno de los últimos referentes de aquel histórico Petrox, sino que también por su recorrido con la Selección Nacional y con los títulos que logró defendiendo a diversos equipos, uno de ellos Tinguiririca San Fernando.

Justamente, el escolta, que no ve acción profesional desde su paso por Osorno en 2018, será quizás la figura consultar en el quinteto colchagüino.

Marcelo Pérez, gestor del reintegro de Sáez, comentó que “él dijo que su último año lo iba a disfrutar en TSF y en eso estamos”.

El último paso del experimentado jugador por San Fernando, fue en la LNB 2017, después de superar un castigo impuesto por la Liga (cuando defendía a la Universidad de Concepción).