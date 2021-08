-Mati: Amor discúlpame, se me pasó la mano con el enojo.

– Isi: Siempre me dices lo mismo, no puedo seguir así…

– Mati: Te juro que nunca más, perdóname, pero no me dejes. Si terminas conmigo soy capaz de matarme.

-Isi: Amor, no diga eso!

– Mati: Te amo y sin ti mi vida no tiene sentido. Prefiero matarme, por favor amor no me dejes…

Este diálogo es un claro ejemplo de “chantaje emocional”, un tipo de violencia oculta de género que PRODEMU está visibilizando con su campaña “Violencia oculta de género”, que muestra lo que otros no ven y que busca prevenir sobre la violencia invisible o violencia psicológica, que en muchos casos está normalizado por la sociedad.

Y es que la violencia psicológica en contra la mujer aumentó en un 68% con respecto al 2019, incrementando considerablemente las denuncias a Carabineros y al Ministerio de la Mujer ante hechos tanto de violencia psicológica como de Violencia Intra Familiar (VIF). Es por esto que PRODEMU realizó en febrero 2021 un estudio llamado “Encuesta nacional sobre la desmitificación del amor romántico y violencia simbólica”, para poder dar cuenta de esta realidad, sobre todo en pandemia.

La Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez, expone que “la violencia es como un iceberg; la violencia física es sólo una pequeña parte del conflicto”, expone.

En el Iceberg de la Violencia realizado por Amnistía Internacional en que muestra la violencia en conflictos sociales, hay manifestaciones muchas veces imperceptibles por el entorno, que si no son detectadas o frenadas a tiempo, pueden dar paso a la violencia física; es decir, a la parte visible del iceberg. Otro aspecto que aborda la campaña, es que las situaciones que se presentan, tienden a encubrirse bajo las formas de subjetivación del amor romántico, justificadas por considerarse -de forma equivocada- expresiones de amor.

Así, la campaña muestra a través de diálogos de WhatsApp las dimensiones que tiene la violencia contra las mujeres y que están acompañadas de datos de la encuesta aplicada vía telefónica a más de 600 mujeres de todo Chile, donde un 77% señaló que en sus relaciones de pareja han sufrido este tipo de violencia alguna vez en su vida.

A UN 48% DE LAS MUJERES LAS HAN AVERGONZADO O MINIMIZADO

La sociedad naturaliza acciones como la humillación, la violencia económica, el control, el chantaje emocional y la amenaza en la relación de pareja los que quedan reflejado en la encuesta arrojando que un 16% declaró que su ex pareja las han amenazado con quitarles los hijos, un 28% declaró que se han sentido avergonzadas por su pareja por su forma de vestir, el 19% han sido víctima de violencia económica, el 26% han sido chantajeadas emocionalmente con la declaración “si no estamos juntos voy a morir” y un 32% sus parejas les han prohibido ver a sus amigos, entre otros.

A estos se agregan afirmaciones de la encuesta del Centro de Estudios de Género de PRODEMU, como que un 45% señaló que alguna de sus parejas “se ha enojado porque hablar con otra/as personas”; a un 48% las han “avergonzado o minimizado”, mientras que un 36% señaló que las han “acusado de infidelidad”. Por otra parte, un 40% de las encuestadas señaló que alguna de sus parejas “tomó decisiones importantes para la relación sin consultar su opinión”.

En esta línea la Directora Regional de PRODEMU, Nessy Moratelli destacó que “la violencia invisible u oculta comienza en las relaciones adolescentes, es ahí donde hay que poner especial atención y encender las alarmas ante diferentes formas de control, ya que a una mayor valorización de las ideas románticas e idílicas del amor, las situaciones de violencia invisible tienden a ser menos declaradas. El amor romántico permiten una mayor capacidad y disposición subjetiva, donde visiones idealistas de éste tienden a normalizar las posiciones de subordinación” por lo que llamó a la familia y a la comunidad a estar alerta ante situaciones de este tipo.

Una mujer víctima de violencia puede recurrir al fono de orientación sobre la violencia de género (1455), el fono Familia de Carabineros (149), el WhatsApp del Ministerio de la Mujer (+56 9 97007000) o el 133 de Carabineros o el 149 de la PDI.