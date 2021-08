Por: Ricardo Obando.

Entrenándose para buscar su mejor puesta a punto y poder debutar el próximo jueves en la celeste, se encuentra el segundo refuerzo del equipo de cara al cierre del torneo, Carlos Muñoz Rojas.

El ex seleccionado nacional (32 años), y que también defendió las camisetas de Santiago Wanderers y Colo-Colo, entre otros cuadros, habló este miércoles respecto a sus primeros días en el Monasterio Celeste y también sobre su posible estreno en El Teniente frente a Everton.

“Estoy claro que llego a una institución muy grande, sé que la primera rueda no fue la que todos esperaban por la calidad de plantel que existe en O’Higgins de Rancagua, estoy consciente a lo que llego, a la realidad del equipo”, apuntó en primer término el delantero.

Junto con ello, expresó que “trataré responder al club, que confío en traerme, en cada partido entregando lo mejor de mi, en el día a día como mis compañeros, tratando de aportar mi granito de arena”.

Además, expresó que viene a aportar. “Últimamente estuve en Antofagasta, tuve un 2020 muy bueno y con un rendimiento bastante alto, y este año no sumé muchos minutos y tomé la decisión de dejar el club en búsqueda de más continuidad y se me presentó esta oportunidad. No lo dudé”, aseguró.

UNA RUEDA AUSPICIOSA

Muñoz cree que con el material que hay, jugadores y cuerpo técnico, pueden dar mucho más.

“De la manera que se ha trabajado estos días, con el nuevo cuerpo técnico, creo que habrá una segunda rueda muy auspiciosa para nosotros”, comentó, agregando también que “sé que este equipo puede dar mucho más de lo que ha dado hasta el día de hoy”.

Es más, lo anterior lo grafica en que “el cuerpo técnico busca mucha intensidad, ser protagonista tanto de local como de visita. Físicamente estoy bien y futbolísticamente es cosa que pasen los partidos y ponerme mucho mejor”.

Finalmente, el delantero, puntualizó que en su carrera ha jugado en todos los puestos de ataque, y que donde lo utilice Miguel Ramírez, ahí estará para cumplir. “He pasado por todos los puestos, en el ataque. En Wanderers me inicié como puntero derecho, en Colo-Colo de doble nueve con Esteban Paredes, también solo arriba. Preferentemente me gusta estar cerca de gol, para lo que me trajeron acá”, cerró.