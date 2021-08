Por: Ricardo Obando.

Llegó la hora. Luego de algunas semanas de preparación, tanto deportiva como de adaptación de protocolos sanitarios debido a la pandemia, la Tercera División A comenzará este fin de semana con su torneo 2021, donde el sueño de todos los participantes es conseguir el ascenso al profesionalismo.

Es así como por la región de O’Higgins, Rancagua Sur y Deportes Rengo saldrán a la cancha este fin de semana.

En el caso de los Rojinegros, su debut será en la capital regional. Este sábado al mediodía, en el estadio municipal Guillermo Saavedra, los pupilos de Carlos Peña se estrenarán en sociedad. Eso sí, no habrá público en las gradas. El histórico conjunto local recibirá a Municipal Santiago, duelo válido por el grupo centro, donde también se medirán Real Santiago vs Trasandino de Los Andes y Macul vs La Pintana Unida, ambos cruces en la capital.

Mientras que, para los Oro y Cielo, su primer encuentro lo jugarán en la costa de la región del Bío-Bío. Los dirigidos por Fred Gayoso visitarán a Lota Schwager el domingo a las 16 horas en el estadio Federico Schwager. En la zona sur, donde estará Rengo, también se enfrentarán Deportivo Pilmahue vs Provincial Osorno en Villarrica y Provincial Ranco vs Deportes Linares en La Unión.

Cabe consignar que, por el grupo norte, se programaron los partidos entre Municipal Mejillones vs Municipal Salamanca y Deportes Vallenar vs Provincial Ovalle.