Hospital Regional LBO realizó la entrega oficial de los obsequios a las madres que registraron los primeros lugares en la actividad donde inmortalizaron el hermoso momento de amamantamiento.

Imágenes en blanco y negro, tomas artísticas, protección de una madre a un hijo hospitalizado, lactancia acompañada de la mascota, gemelos amamantando. Estas fueron algunas de las postales que participaron en el Segundo Concurso Fotográfico de la Lactancia Materna desarrollado por el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO).

“Gracias a dios fue un concurso donde participó más gente que el año pasado y participaron, tanto personas hospitalizadas como aquellas que habían tenido a sus recién nacidos en el Hospital Regional hace muy poco tiempo”, sostuvo, Mariana Manzor, matrona a cargo del concurso.

“Sentimos que cumplimos con las expectativas. Estamos muy contentos y agradecidos” agregó la profesional.

Fue la comunidad quien escogió a las ganadoras mediante interacción directa en redes sociales del HRLBO, agregando un “LIKE” a la imagen que desearan. Las tres fotografías con más interacciones ganaron el concurso. “Encuentro que fue muy entretenido. Yo que tengo gemelas encuentro que es poco común la lactancia materna, como que la gente piensa que si o si deberán dar relleno por ser dos bebés, entonces este tipo de iniciativas nos ayuda mucho”, indicó Nataly Garcés, primer lugar de la actividad.

En tanto, Fritzner Blanc, joven de Haití que reemplazó a su esposa en la premiación del segundo lugar, señaló que “estoy muy agradecido del hospital. Es una actividad muy positiva para mí y para mi familia porque nos informaron y ayudaron. Estoy muy feliz”.

Jessenia Cofré, tercer lugar del concurso, afirmó que “mi hijo Santino nació por cesárea. La verdad es que tenía mucho miedo porque no sabía sí me lo iban a pasar, sabía que era muy importante el apego al minuto de que nace el bebé y cuando me lo entregaron y más encima me fotografiaron fue como súper emocionante, me lo lloré todo y es un momento único. Estoy muy feliz con la actividad, no sabía que se hacían este tipo de iniciativas”.

Los premios consistieron en pañales, kits de higiene para bebés, marco fotográfico con imágenes ganadoras y tarjeta de recuerdo del Segundo Concurso Fotográfico de Lactancia Materna del Hospital Regional. “Cada vez que una madre logra dar efectivamente el pecho materno a su hijo estamos protegiendo a estos niños y protegiendo al futuro”, aseguró Myriam Poblete, subdirectora de Matronería del HRLBO.

“La lactancia es el factor más importante en el desarrollo psicomotor de los bebés, aparte de que tienen que tener amor, este alimento es lo que más va a fortalecer el vínculo y la salud de los recién nacidos. Así que como matronas estamos muy orgullosas que el concurso haya sido un éxito”, Concluyó Poblete.

