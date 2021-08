La que hasta el año pasado no era más que una agrupación, hoy se solidifica como una fundación que entrega apoyo a mujeres que estén cruzando por la enfermedad, ya sean de nuestra región o no.

Por: Camila González Villarroel

Fotos: Nicolás Carrasco

Once años atrás seis mujeres sobrevivientes de cáncer de mamas vieron en su enfermedad la oportunidad de ayudar a quienes se encontraban atravesando por lo mismo que ellas, pero sin tener ningún tipo de ayuda. Es así, tras conversarlo de diferentes formas fundaron la Agrupación Nueva Vida, la que este 2021 se convirtió en fundación. De este grupo inicial, cinco ya no están en este plano, mientras que una sí; La señora Margarita Orellana siguió luchando para conseguir diferentes ayudas y hacer crecer este espacio de solidaridad.

Lamentablemente, fundaciones como estas son escasas ya que los recursos son limitados. Tal como en el caso de Nueva Vida, los financiamientos provienen de fondos de municipalidades, aportes de terceros y dineros provenientes de quienes se hacen cargo de dichas iniciativas. Para el grupo de mujeres liderado por la señora Margarita Orellana uno de sus anhelos más grandes era tener un espacio físico propio. Con mucho esfuerzo, arrendaban una casa, la que servía como oficina y hospedaje para mujeres que visitaran la región y no tuvieran como costear un espacio para pasar las noches. Hoy, y muy orgullosa, la señora Margarita nos cuenta que ese anhelo se cumplió y recibieron desde el Ministerio de Bienes Nacionales un departamento en Rancagua, el que será su centro de operaciones.

Sobre el comienzo de este lindo espacio de contención para mujeres, su presidenta Margarita Orellana comentó cual era su forma de trabajar: “Antes de la pandemia íbamos a hacer visitas al hospital regional dos o tres veces por semana a apoyar a las mujeres que estaban en la sala de espera para entregarles nuestro apoyo a ellos y sus familiares”. Sumado a esto, la sobreviviente a esta enfermedad también tuvo espacio para comentar qué es lo principal en cuanto a lo afectivo para quienes atraviesen por su misma situación, puntualizando que: “Lo más importante para una mujer que atraviesa un cáncer es el apoyo familiar. En segunda instancia está el apoyo profesional, el que hoy en día muchas mujeres tienen y cuenta con apoyo psicológico, paliativo y también de las personas que lo rodean. En la actualidad, las personas que parten con cáncer no se mueren, la medicación está y hace 10 años atrás todo era distinto”

En cuanto a los pasos que las han hecho crecer como fundación, Orellana también señala que: “Yo desde un comienzo tuve el anhelo de tener un lugar físico donde juntarnos, porque siempre nos juntábamos en la plaza, o en distintas casas de socias”. Y, es en esta búsqueda que la mujer logró llegar a diferentes autoridades regionales, las que no dudaron en tenderle una mano en lo que ella solicitaba, es así como “buscando y catetiando a las autoridades para poder conseguir un inmueble, hasta que con la persistencia lo logré. El apoyo de los CORE fue muy importante para lograr conseguir este espacio”

Durante el mes de julio, el Ministerio de Bienes Nacionales le hizo entrega de la Fundación Nueva Vida de un departamento en un sector de Rancagua para no tener que pagar más por un espacio, pudiendo destinar esos dineros a otros ítems necesarios para el desarrollo de esta. Luego de este suceso, su fundadora comentó cuál será el destino de este espacio: “Antes de esto, arrendábamos una casa que era costeada con dineros de nosotras, ahora este espacio cumplirá la misma función y los espacios serán los mismos. Dejamos un dormitorio habilitado para algún paciente que viaje desde fuera de Rancagua a realizarse algún tratamiento y que no tenga dónde alojarse. El resto, está destinado para realizar operativos”

Relacionado con cómo sustentan este proyecto, su fundadora añadió que: “La plata que nos llega proviene de proyectos menores que entrega la municipalidad, pero ahora, como somos una fundación podemos aspirar a otras cosas”.

En cuanto a lo que significa para ella y el proyecto que lleva desarrollando los últimos 11 años con un escaso financiamiento sentenció que “lo más importante de ahora en adelante para nosotros es darle uso a las dependencias que fueron entregadas, impartiendo charlas, capacitaciones, operativos y todo lo que se requiera. Nosotros contamos con apoyo de profesionales de la salud de Rancagua y es por eso que invitamos también a la gente a que si quiere cooperarnos ya sea como voluntarios o de manera monetaria estaremos subiendo a nuestras plataformas el número de cuenta porque para todo, necesitamos dinero”

Para quienes quieran ser parte de este proyecto ya sea como voluntario o con un aporte económico, pueden escribir al correo electrónico

fundacionnuevavida@gmail.com donde toda ayuda será recibida con la mejor de las energías, las mismas que dedican a entregarles a las distintas mujeres que lo necesiten.