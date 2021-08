El fundador del grupo infantil Grillitos de Graneros analizó el presente nacional de la cultura, el apoyo que reciben los artistas y comentó el escaso apoyo por parte de las autoridades al folclore y la cultura.

Por: Camila González y Alejandra Sepúlveda

Miguel Gutiérrez, reconocido folklorista nacional visitó nuestro diario para conversar sobre variadas temáticas, en las que se incluye la difusión de un libro denominado “Fiestas de la tradición Graneros, Virgen de La Cantera”, escrito por el periodista Juan Guillermo Prado, al que le transfirió sus conocimientos relacionado a la cultura popular religiosa, mismos conocimientos que le valieron una nominación y posterior asignación de un puesto en el Consejo Internacional de la Música en Unesco.

“Vengo de una familia cantora. Mis ancestros todos cantaban y participaban de cuanta actividad había en la zona”, dice Miguel, quien lleva toda una vida dedicada a cultivar la música que aprendió desde el vientre de su madre, Edelmira del Carmen, siendo un recopilador incansable del folclore al mando de los dos conjuntos que dirige: Los Grillitos y Graneros. Ambas importantes agrupaciones folclóricas de nuestra región y que el 2020 cumplieron 53 y 55 años respectivamente.

Fue un 8 de diciembre, día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que nacen oficialmente ambas agrupaciones, caracterizadas por un enorme cargamento musical de cantos y bailes, heredados de la tradición campesina y familiar.

En la celebración del aniversario de las agrupaciones del año 2019, Miguel Gutiérrez fue distinguido, junto a sus agrupaciones, obtuvo el reconocimiento llamado “Miembro de Honor del Consejo Internacional de todas las Artes” por parte del Consejo Nacional de las Artes y la Música, que reúne a 173 países con sede en París, Francia. Entidad dependiente de la UNESCO,

Bajo su trayectoria como músico, recopilados, compositor y creador, Gutiérrez analizó el actual momento que vice la cultura y el folclore. Según el educador hoy hay que recalcar la falta de apoyo que existe en nuestro país para todo lo relacionado con la cultura y hace un emplazamiento a las autoridades para dedicarse más al tema.

¿Cómo ve la cultura actualmente?

– Yo siempre he dicho que es distinto venir de la escuela de tradiciones como la mía, de una fuente viva de tradiciones vengo con mis 9 hermanos más. Tengo una mirada distinta a los folcloristas de la época. Nos creamos en un ambiente distinto donde el ir a tocar una cueca, una guitarra. Lo de nosotros era mucho más profundo. El folclore no es una cosa de museo, es una cosa viva y si hay una cosa que está de moda, al pueblo le gusta y lo hace suya, pertenece al folclore.

¿Cómo ha visto el apoyo que le han dado a los diversos grupos de artistas tradicionales durante la pandemia?

– Ha sido muy escaso, salvo la señora Lucia, encargada de cultura. Nos hemos ganado algunos premios, pero nada más de ayuda. No existe una política de verdad para apoyar a las tradiciones.

¿Por qué es importante apoyar la creación de libros que hablen de las fiestas tradicionales y de las tradiciones en general?

– Lo principal, son los valores cristianos que tenemos que entregarles como educadores a nuestros niños, porque ellos, sin valores no van a ninguna parte. Acá, la región mía en cada hogar hay una imagen de la santísima virgen, pero cada una de ellas, son la misma, pero con diferente ropa. Es importante entregar estos valores, hacer que puedan seguir viviendo en las comunidades, por eso es importante la difusión de ellos y la creación de diversas recopilaciones que nos ayuden a mantenerlos en el futuro.

¿Dónde se puede adquirir este libro?

– Sacamos 2.000 ediciones y puede ser comprado en la Escuela de Graneros y quedan poquitos.

¿Cómo se siente con el reconocimiento del consejo internacional de la música, el que es parte de la Unesco?

– Esta gente en todos los países tiene representantes y les dan la misión a ellos ver quiénes son las personas o instituciones que destacan. Para nosotros fue un gran orgullo porque estamos la protección de Las Naciones Unidas. Cuando hablamos de protección, nos referimos a un premio, una distinción porque nosotros no recibimos ningún peso, pero si hay facilidades cuando es necesario viajar.

Y con los Grillitos. ¿Siguen trabajando como grupo?

– Si pues… Por los Grillitos han pasado más de 4 mil niños y como es una fuente viva de inspiración, estoy empezando a retomar las clases con los niños que tocan arpa. Esperamos seguir trabajando en la mantención de las tradiciones con la educación en los más pequeños.

¿Qué le gustaría que sucediera en cuanto al apoyo a la cultura?

– Yo siempre saco al baile a mi hermana República Argentina porque ellos hicieron leyes que obligan a todos los colegios en sus proyectos educativos e institucionales a hacerle una hora a todos los estudiantes de folclore, para preservarla y mantenerla porque todos sabemos que un pueblo sin identidad no somos nada. Yo lo único que pido que acá se den cuenta que con la aparición del estallido social y la destrucción que causó, no sacamos nada. No hay que destruir la identidad, que es lo principal y los valores que son manejados por las instituciones educativas. Necesitamos apoyos más fuertes por parte del Ministerio de Cultura del gobierno que esté de turno y que se den cuenta que los valores culturales de los niños son muy importantes.

Libro Fiesta de la Tradición Graneros

“Virgen de La Cantera”

Este texto es una proyección testimonial de la tradicional fiesta de Graneros, la que con la llegada del Covid 19 y la declaración de estado de emergencia no pudo ser realizada, tienen como objetivo entregar un documento que resalte y de entendimiento de la celebración que resalta a la Virgen del cerro La Cantera.

En el texto escrito por Juan Guillermo Prado, apoyado por la Agrupación por el Progreso y Valoración de la Tradición Chilena, APROVA. Además de los testimonios del destacado folclorista Miguel Gutiérrez.