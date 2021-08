De un robo fueron víctima las dependencia del Jardín Infantil y Sala Cuna, Parque Los Barrios, perteneciente a la Junji, en la comuna de San Fernando. Carabineros llegó al lugar luego de que se denunciara el hecho donde se entrevistan con la directora del establecimiento, quien da a conocer que durante la madrugada del fin de semana, individuos desconocidos ingresaron al recinto.

La forma de ingreso fue mediante la fractura de una ventana, para luego llegar hasta las oficinas y aulas, sustrayendo 10 cobertores, 10 frazadas, una cantidad indeterminada de material didáctico y tres atriles de maderas. El monto de lo sustraído fue avaluado en 3 millones de pesos.

El lugar no posee cámaras de seguridad, por lo que no existen registros gráficos de él o los responsables del ilícito, además no mantiene seguros comprometidos, quedando a cargo de la investigación personal de la SIP de carabineros, quienes realizaron levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad existentes en los alrededores del recinto, todo con el fin de obtener alguna pista de los responsables del hecho.